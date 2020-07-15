En yüksek haziran rakamına ulaşıldı

Konut satışlarındaki büyük artışa dikkati çeken Albayrak, “Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

UFAK BİR FRAGMAN

Bakan Albayrak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın ekonomideki toparlanmalara ilişkin teşekkür tweet’ine de cevap verdi. Ünal, “Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53.9’u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı BeratAlbayrak’a teşekkür ederim” derken Bakan Albayrak şu değerlendirmeyi yaptı: “ Bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız.” Öte yandan Bakan Albayrak Twitter’dan çiftçilere de müjde verdi. Bakan Albayrak, “600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de (dün) ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.