En yüksek getiri Borsa İstanbul'da

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Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %15,23, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %16,31 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,63, külçe altın %2,35, Amerikan Doları %0,66 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro %0,12 ve mevduat faizi (brüt) %1,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %7,63, külçe altın %3,31, Amerikan Doları %1,61 ve Euro %0,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

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DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %15,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ AMERİKAN DOLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; TÜFE ile indirgendiğinde %17,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %12,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

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Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %13,53, BIST 100 endeksi %16,87, Euro %24,91, DİBS %48,48 ve mevduat faizi (brüt) %52,31 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %16,96, BIST 100 endeksi %12,45 ve Euro %1,56 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; DİBS %30,31 ve mevduat faizi (brüt) %35,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.