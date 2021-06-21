En uzun günde yeşil sertifika

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) kapsamında ilk yeşil enerji sertifikalandırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “YEK-G için ilk organize piyasa seans günü 21 Haziran Pazartesi olacak. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak” dedi. Enerji Bakanı Dönmez bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjinin hem tüketici hem de üretici tarafında teşviki ve yaygınlaştırılması için bir dizi adım attıklarını ifade etti.

İLK SEANS PAZARTESİ

Dönmez, şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji piyasasındaki hareketliliği ve katılım düzeyini artırmak istiyoruz. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) de yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması için hayata geçireceğimiz yeni bir uygulama olacak. Piyasamızın ilk sertifikalı ürünü olan YEK-G için ilk organize piyasa seans günü 21 Haziran Pazartesi olacak. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak. Üretimden tüketime kadar elektrik enerjisinin kaynağını belgelendirerek tüketicilere EPİAŞ onaylı bir sistem içerisinde bunu izleme imkânı sağlayacağız. YEK-G, EPİAŞ bünyesinde, yüzde 100 yerli ve milli imkânlarla blok zincir teknolojisiyle geliştirildi. Sistemle katılımcılara şeffaf ve güvenilir bir ortam sunacağız.”

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