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En uygun fiyatlı BMW satışa çıktı

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#BORUSAN Otomotiv#BMW#BMW 120
En uygun fiyatlı BMW satışa çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

BORUSAN Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yeni 120 modeli satışa sunuldu. Ürettiği 170 beygir güç ile premium kompakt sınıfının en güçlü modeli olarak öne çıkan yeni BMW 120’nin M Sport donanım seçeneğiyle 2 milyon 298 bin 200 TL’lik liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini aldığı bildirildi.

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BMW 120’nin 1.5 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motoru, 170 beygir güç ve 280 Nm maksimum tork ile 0’dan 100 km/s hıza 7.8 saniyede ulaşıyor. Yüksek performanslı mild hybrid-benzinli motoru ile BMW’nin geleneksel saf sürüş keyfini kompakt sınıfta sunmaya devam eden yeni BMW 120, 100 km’de ortalama 5.3 - 6 litre yakıt tüketimiyle ekonomik bir performans sunuyor. BMW markasının yeni modellerinde yer verdiği tasarım detayları arasında yer alan, 4 segmentli LED gündüz aydınlatmaları ile dikey ve yatay çıtalara sahip yeni BMW Böbrek Izgaraları, Yeni BMW 120’nin ön görünümünü tamamlıyor.

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#BORUSAN Otomotiv#BMW#BMW 120

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