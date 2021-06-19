En ‘sosyal’ teknolojiler

İlk kullanılmaya başlandığı 1996 yılından bu yana sosyal medya platformları, neredeyse dünya nüfusunun yarısını bir araya getirmeyi başardı. 2010 yılında 970 milyon kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformları, 2020 itibarıyla toplamda 3.81 milyar kişiye ev sahipliği yapmış durumda. 2020 yılında, 16 ila 64 yaş arası kullanıcılar için dünya genelinde sosyal medyada geçirilen ortalama süre günlük 2 saat 24 dakika.

ÖMRÜN 5.7 YILI

Öyle ki bu süre; Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı 73 yıllık ortalama insan ömrünün 5.7 yılına denk geliyor. İlk kullanılmaya başlandığı dönemde çok daha basit ve günlük hayattan paylaşımların yapıldığı sosyal medyada; gelişen teknolojilerle birlikte paylaşılan an kadar, içeriğin oluşturulma şekli ve kalitesi de günümüzde büyük önem taşıyor.

SIRA DIŞI İÇERİKLER

Sosyal medya paylaşımlarında içerik her zaman ön planda olsa da, paylaşılan içeriğin oluşturulduğu cihazların yetenekleri kullanıcıları farklılaştırıyor. Artık 100 kata kadar yakınlaştırma yapabilen cep telefonlarıyla ay yüzeyini dahi fotoğraflayabiliyor, 8K çözünürlüğe ulaşan video kalitesiyle profesyonel seviyede videolar kaydedebiliyoruz. Paylaşılan içeriklerin ön plana çıkması için temel fotoğraf-video bilgisinin yanında daha iyi ekipman ve yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var.

MOBİL UYGULAMA İLE

Öncelikle bir noktanın altını çizelim; büyük bütçeler ayırmadan sadece cep telefonu ve mobil uygulamalar kullanarak eşsiz içerikler oluşturmak da mümkün. Ancak içerik kalitesini artırmak ve fark yaratan, sıra dışı içerikler oluşturmak için; profesyonel fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası, drone, tripod, harici mikrofon ve ışık gibi ekipmanlarla kendi mobil stüdyonuzu oluşturabilirsiniz. Bu hafta sosyal medyada fark yaratan içerikler oluşturabileceğiniz ekipmanlara yakından bakıyoruz.

KABLOSUZ YAKA MİKROFONU

SOSYAL medyada paylaştığınız özellikle vlog tarzı içeriklerin ses kalitesinden memnun değilseniz harici bir mikrofondan faydalanabilirsiniz. Saramonic Blink 500 B5, Android akıllı telefonların direkt olarak USB Type-C girişine takılan alıcısıyla kullanılabilen bir kablosuz mikrofon. Aynı serinin iOS cihazlarla uyumlu bir modeli ve aynı anda 2 kişinin ses kaydını yapabileceğiniz ikili mikrofon seçenekleri de bulunuyor. 50 metreye kadar mesafede kablosuz olarak kullanılabilen mikrofon, 5 saate kadar pil ömrü sunuyor. 1.949 TL (tek mikrofon)



360 DERECE VİDEO



AKSİYON kamerası denince akla ilk gelen marka GoPro olsa da GoPro’nun artık çok güçlü rakipleri var. Insta360 One R, 360 derece video kaydı yapabilen, modüler (lensleri değişebiliyor) bir aksiyon kamerası. Bu kamera ile sosyal medyada benzeri olmayan içerikler paylaşabilirsiniz. 5 metreye kadar su geçirmezlik yeteneğine sahip Insta360 One R aksiyon kamerasının, ekstra olarak satılan Leica imzalı 1 inç sensörlü kamera modülü ve oldukça zengin aksesuar alternatifleri bulunuyor. 5.875 TL (Twin Edition)



GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLARA



DJI, gerek model çeşitliliği ve gerek modellerinin yetenekleriyle drone pazarının lideri konumunda. Çinli üreticinin farklı kullanım amaçları ve bütçelere uygun birçok seçeneği bulunuyor. 5,7K video kaydı, 1 inçlik görüntü sensörü, 4 yönlü engel algılama, 12 km’lik menzil gibi özelliklerle öne çıkan DJI Air 2S modeli, hareketli objeleri otomatik olarak takip edebiliyor. Drone ile benzersiz videoların yanı sıra RAW formatında profesyonel fotoğraflar çekmek de mümkün. 10.395 TL



SARSINTILARDAN KURTULUN



FİLM akıcılığında profesyonel videoları sosyal medyada paylaşmak istiyorsanız sarsıntılardan kurtulmanız gerekiyor. Yeni nesil akıllı telefonlar sarsıntı önlemede gelişmiş teknolojilere sahip olsa da çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Zhiyun Smooth 4, odaklama ve yakınlaştırma gibi yetenekleri gövdesindeki düğmeler üzerinden sağlayarak telefon ekranına dokunmayı minimum seviye indiren bir gimbal. Hareketli obje takibi, gelişmiş çekim modlarıyla sosyal medya için sıra dışı içerikler yaratabilirsiniz. 738 TL



AKILLI TELEFONLARLA MAKRO ÇEKİM



AKILLI telefonlar birden fazla lensiyle farklı çekim modlarına sahip. Ancak daha sıra dışı fotoğraf ve videolar çekebilmek için harici lenslerden faydalanabilirsiniz. Sandmarc imzası taşıyan telefoto, geniş açı, anamorfik ve makro lensler akıllı telefonların çekim yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor. Sandmarc makro lensle çıplak gözle göremeyeceğiniz detayları akıllı telefonunuzla çekebilirsiniz. Lensleri kendi özel telefon kılıfıyla veya kılıf kullanmadan kendi mandalıyla akıllı telefonunuza takmak mümkün. 892 TL (iPhone 12 Pro Max makro lens)







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