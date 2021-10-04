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En son 15 yıl önce İstanbul'a gitti! Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte

#Köprü Cezası#Ceza#Otomobil Geçiş Cezası
En son 15 yıl önce İstanbula gitti Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte

Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan’a (42) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle peş peşe cezalar geldi. En son 15 yıl önce İstanbul’a gittiğini söyleyen Aksan, "Bu araba, İstanbul’a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor" dedi.

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Kentte esnaflık yapan Seyfettin Aksan’a, 26 Nisan’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’ndan 57 AR 204 plakalı otomobil ile 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 41 lira ceza kesildi.

Birçok kişi aynı durumdan şikayetçi... HGS geçiş ihlali cezasına emsal karar

Birçok kişi aynı durumdan şikayetçi... HGS geçiş ihlali cezasına emsal karar!

İstanbul’a en son 15 yıl önce gittiğini söyleyen Aksan, yanlışlık olabileceğini düşünerek durumu yetkililere bildirip cezanın iptalini istedi. Fakat Aksan, geçen hafta e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde yine aynı gerekçeyle ile cezaları olduğunu gördü. Aksan’a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza daha geldi.

En son 15 yıl önce İstanbula gitti Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte

'PLAKAMIN İKİZİ Mİ VAR?'

İlgili köprü işletmesinin araca ait geçiş ihlal işlemlerini durdurduğu yönünde açıklama yaptığını, fakat yine aynı sorunu yaşadığını anlatan Aksan, "Geçtiğimiz aylarda arabama İstanbul’dan gitmediğim ve bilmediğim yerlerden köprü ve otoyol cezaları geldi. Gelen ilk cezayı, ekiplere haber verdik, bu konuyla ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Artık plakamın ikizi mi var? Bilemiyorum. Yetkililerin gereğini yapmasını, sorunu çözmesini istiyorum. Aylardır ceza geliyor. Plakayla alakalı bir sıkıntı mı var? Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu araç, benim ve benden başkası kullanmıyor. Bu araba, İstanbul’a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor. Daha önceki cezaları ödemedim, bunu da ödemeyi düşünmüyorum. Gerekirse yasal yollara başvuracağım. Hiç gitmediğim İstanbul’dan 5 ay içerisinde birçok sefer ceza yemişim, birer gün arayla 16 geçiş ihlali varmış. Bunların toplam bedelleri 152 lira" dedi.

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En son 15 yıl önce İstanbula gitti Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte

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#Köprü Cezası#Ceza#Otomobil Geçiş Cezası