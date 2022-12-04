En soğuk tatil! Bu sezon kayak merkezlerinin geceliği ortalama 4 bin TL’yi buluyor

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Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezleri Erciyes, Uludağ, Kartepe, Palandöken ve Sarıkamış’ta aralık ayının ortasından itibaren yeni sezonun başlaması bekleniyor. Tam pansiyon tesisleri, uzun kayak pistleri, snowboard ve kızak gibi çeşitli aktivitileriyle kış turizminin önemli cazibe merkezleri haline gelen bu lokasyonlarda yeni sezonun hareketli ancak özellikle yerli turist için bir o kadar maliyetli geçmesi bekleniyor. Yeni sezonda fiyatların geçtiğimiz yıla göre iki katın üzerinde artması dikkat çekiyor. Öyle ki, henüz sezon açılmadan belirlenen erken rezervasyon fiyatları bu kış tatil yapmak isteyenler için önemli ipuçları vermeye başladı bile.

ULUDAĞ 16 BİN TL

Tur operatörleri, online platformlar ve telefonla rezervasyon üzerinden edindiğimiz bilgilere göre, bu kış 5 büyük kayak merkezinde konaklamanın geceliği ortalama 4 bin TL’leri buluyor. Sömestr dönemi yani ocak ayının sonlarında ise gecelik fiyatın 5 bin TL’lere yaklaşması bekleniyor. Bu sezon kış turizminin gözde lokasyonları arasında yer alan Bursa Uludağ’da, 4 gece 5 gün tatil yapmak isteyenlerin 2 kişilik oda ücretleri dikkate alındığında ortalama 16 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Eğer İstanbul’dan şahsi otomobille gidilecekse buna gidiş-dönüş 850 TL de benzin ücreti ekleniyor.

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10 BİNLİK KAPASİTE

Yine bir başka kış turizmi destinasyonlarından Erzurum Palandöken’de ise 4 gece 5 günlük 2 kişilik oda maliyeti 19 bin TL seviyelerine yaklaşıyor. Erzurum’a İstanbul’dan uçakla seyahat etme masrafı ise kişi başı ortalama 2 bin 300 TL olarak hesaplanıyor. Kars’ın kış turizm merkezi Sarıkamış’ta ise 4 gece 5 günlük ortalama fiyatların 13 bin TL yani daha uygun olması dikkat çekiyor. Bu arada, kayak otelleri genellikle 0-12 yaş veya 0-7 arasındaki çocuklardan gecelik ücret almıyor. Türkiye’deki kayak turizmine yönelik tesislerin toplamda 10 bine yakın yatak kapasitesi bulunuyor. Aralık ve ocak döneminde ağırlıklı olarak yabancı turiste hizmet veren bu tesisler, okulların ara tatile girmesiyle birlikte yerli turisti ağırlıyor.

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ŞEHİR İÇİNDE KONAKLAMAK PİSTLERE GÖRE DAHA UYGUN

kayak merkezlerine yakın otellerin gecelik fiyatları ortalama 4 bin TL iken, kayak tesislerinin bulunduğu şehir merkezlerinde konaklamanın maliyet ise neredeyse 4’te 1’i fiyatına geliyor. Kış tatili döneminde şehir merkezindeki otellerin fiyatları gecelik 500 TL ila 1000 TL arasında değişebiliyor. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Avrupa’da bu yöntem oldukça yaygın. Örneğin yerli bir turist Kayseri şehir merkezinde kalarak hem kısa süre içerisinde kayak merkezine ulaşılabilir hem de şehirde kültür ve gastronomi gezisine çıkabilir. Konaklama fiyatları da kayak merkezlerinde otellere kıyasla daha uygun olur” görüşünü paylaştı.

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RUSLAR OTELLERİ KIŞIN DA KAPATTI

Bu sezonun şimdiye kadarki en yoğun sezonlardan birisi olacağını belirten Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, “Bu yıl Rusya’dan gelen uçak sayısı haftada 5’e çıktı. Bu bakımdan Erciyes özellikle Rusya’dan gelen kayakçıların yegane adresi olacak. Ukrayna, Polonya, Almanya, Fransa gibi birçok ülkeden de gelecekler. Otellerin yüzde 80’i şimdiden doldu. Kalan bölümünü de turizm operatörleri satıyor. Sezon boyunca yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Yerli turist ise ocak ayından itibaren gelmeye başlar. Ben dağlarımızdaki hazineyi herkesin keşfetmesi için kış turizmi yatırımlarının artması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkemizde gelir ve istihdam açısından çok önemli katkılar sunar” dedi.