En sevilen banka seçildi

Brand Week İstanbul 2021’de gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gündüz, Ziraat Bankası olarak tüm çalışmalarındaki ana amacın insanların gönüllerinde daha fazla yer bulabilmek olduğunu belirterek “İnsanların gönüllerinde de ‘Bir Bankadan Daha Fazlası’ olabilmek için çok çalışıyoruz. Bu birinciliğin 6 yıldır üst üste Bankamıza verilmesi çalışmalarımızın müşterilerimiz nezdinde de gönülden karşılık bulduğunun bir göstergesidir” dedi.

TOPLUMSAL FAYDA

“Ziraat Bankası olarak marka vaadimizde olduğu gibi daha fazlasını yapmanın sorumluluğu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Gündüz şöyle devam etti: “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının yanında sosyal, kültürel ve sportif mecralarda da toplumsal fayda gözeterek katkılar sunuyoruz. Banka olarak tüm çalışmalarımızın öznesinde insan olması, Lovemark seçilmemizin en büyük sebebi. İnsanların kalplerine, gönüllerine hitap edebilmek hiç kuşkusuz bir samimiyet gerektirir. Biz müşterilerimizle bu samimiyeti gönülden yakaladığımızı düşünüyoruz. Her geçen gün müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte 158 yıllık köklü ve güçlü Ziraat Bankası geleneğinden de kopmadan birçok yenilik ve farklı iş modellerini hayata geçiriyoruz. Geldiğimiz noktada her bir Ziraat Bankası çalışanının ayrı ayrı emeği bulunuyor. Önceliğimiz her zaman memnuniyet ve gönüllerde yer edinmek. Müşterilerimize ve ülkemize değer katan çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz. 158 yıl önce çıktığımız bu yolda bizleri bir kez daha ‘Lovemark’ yapan, gönüllerinde yer edindiğimiz herkese Ziraat Bankası olarak teşekkür ediyoruz.”