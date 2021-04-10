En ‘Sağlıklı’ teknolojiler

Sağlık ve teknoloji kelimeleri bir araya geldiğinde, aklınıza ilk olarak sağlık uzmanlarının hastalıkları teşhis ve tedavi için kliniklerde kullandığı veya spor salonlarında profesyonel antrenörlerin kontrolünde sunulan yüksek teknoloji ürünü ekipmanlar geliyor olabilir. Ancak günümüzde bireysel olarak faydalanabileceğimiz, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayan birçok teknolojik ürün bulunuyor. Öyle ki artık akıllı saatler üzerinden uyku kalitesini, nabız veya kandaki oksijen yoğunluğunu ölçmek ve hatta EKG çekmek dahi mümkün. Ya da sokağa çıkmadan veya spor salonlarına gitmeden evinizin konforunda yeni nesil teknolojik cihazların antrenörlüğünde spor yapabilirsiniz.

Pandemi sürecinde sağlıklı yaşam için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemini hep birlikte öğrendik. Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenme, düzenli uyku ve spor büyük bir önem taşıyor. Tam da bu başlıklar altında, daha sağlıklı bir yaşam için size rehberlik edebilecek, bireysel kullanıma uygun akıllı teknoloji ürünlerini araştırdık.

KİLO VERME ZAMANI

Vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, yağ oranı, iskelet kası kütlesi ve bazal metabolizma hızı gibi 11 ana vücut göstergesini ölçebilen Huawei akıllı tartı 3, aynı zamanda indeks analizi raporları da sağlıyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekleyen akıllı tartıya ailenizin diğer üyeleri de tanıtılabiliyor. Akıllı tartıyla Huawei Sağlık uygulamasını kullanarak ayrıntılı bir vücut kompozisyonu analizi oluşturmak mümkün. Egzersiz modunu ayarlayarak buna göre yağ yakma planınızı da özelleştirebilirsiniz. 299 TL





HER AN TAKİPTE

Şık tasarımı, suya dayanıklığı ve 7 güne kadar pil ömrüyle öne çıkan Fitbit Charge 4 SE, spor yaparken ya da aktif olunan anlarda geçirilen süreyi, dinlenme kalp atış hızını ve yaş bilgilerini baz alarak analiz edebiliyor. Açık havada koşarken veya bisiklet sürerken anlık hızınızı ve katettiğiniz mesafeyi dahili GPS sayesinde antrenman haritanızla birlikte Fitbit uygulaması üzerinden görmek mümkün. Aktivite takip bilekliğiyle hafif, derin ve REM uyku evrelerinde geçirdiğiniz süreyi takip edebilir, uyku kalitenizi ve uyku skorunuzu öğrenebilirsiniz. 1.349 TL









‘KALİTELİ’ BİR UYKU

Uyku evresi analizi, horlama algılama ve nabız takibi gibi yetenekleriyle öne çıkan Withings Sleep uyku matı, yatağınızın altına yerleştirilerek kullanılıyor. Gelişmiş sensörleri sayesinde her sabah uykuya dalmak ve uyanmak için

geçen süre dahil olmak üzere uyku süresinizi, uyku derinliğinizi ve uyku kalitenizi takip edebilirsiniz. Uyku matı gece boyunca yaşadığınız solunum düzensizliklerini de takip ederek kullanıcılarını bilgilendirebiliyor. Akıllı telefonlarla otomatik olarak eşleşmeyi sağlayan Wi-Fi bağlantısıyla tüm verilerinizi iOS veya Android destekli cihazlarınızda görüntü-leyebilirsiniz. 1.475 TL





AKILLI SAĞLIK TAKİBİ

Apple Watch, 2015 yılında tanıtıldığı ilk günden bu yana en iyi akıllı saatler arasında yer alırken, dünyanın en çok satan akıllı saati olarak da tarihe geçti. Sağlıkla ilgili çok daha gelişmiş özellikler sunan Apple Watch Series 6 çıtayı bir adım daha yukarı taşıdı. Koronavirüs salgınının tanısında önemli bir rol oynayan -kandaki oksijen doygunluğu olarak da bilinen- SpO2 sensörü yeni modelde karşımıza çıkıyor. SpO2 özelliği haricinde yeni modelde EKG ölçümü de yapabiliyor. 3.799 TL





DAHA İYİ DUYUN

SPOR yaparken kablosuz bir kulaklıkla müzik dinlemek büyük bir konfor sağlıyor. Yüksek ses kalitesi sunan Samsung Galaxy Buds Pro’yu benzerlerinden ayıran en önemli özelliği kulağa takıldığında çevre seslerini 20 desibele kadar yükseltebilmesi. Yapılan araştırmaya göre akıllı kulaklık; ortam sesi özelliğiyle hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan kişilerin iletişim kurabilmesini sağlıyor. Akıllı aktif gürültü engelleme ve suya dayanıklılık özellikleriyle de öne çıkan kulaklık, tam şarjla 8 saatlik çalma süresine (kablosuz şarj kutusuyla 20 saat ek süre) sahip. 1.599 TL





EVDE BİSİKLET KEYFİ

Özellikle hafta sonları açık havada bisiklet kullanmak büyük bir keyif. Ancak içinde bulunduğumuz zorlu şartlarda sokağa çıkma kısıtlamaları da göz önüne alındığında bu mümkün değil. Wahoo Kickr Snap, marka ve modelden bağımsız olarak sahibi olduğunuz bisikleti evde kullanmanızı sağlıyor. Akıllı bisiklet antrenörü, sahip olduğu özel donanımı ve yazılımıyla; açık havada deneyimlenen direnci sağlayarak gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Wahoo Kickr Snap, bluetooth bağlantısıyla akıllı telefon ve GPS cihazlarına da bağlanabiliyor. 5.999 TL





KATLANABİLİR KOŞU BANDI

Koşu bantlarını evde saklamak boyutları sebebiyle her zaman problem olmuştur. Xiaomi WalkingPad A1 Pro, kompakt boyutu ve tekerlekleriyle kolayca hareket ettirilebilen katlanabilir tasarımıyla bu problemi ortadan kaldırıyor. Akıllı koşu bandı fırçasız motoruyla gürültü miktarını da minimuma indiriyor. Yakılan kalori miktarını, atılan adım sayısını ve mesafeyi, akıllı koşu bandının iOS ve Android cihazlarla uyumlu uygulaması üzerinden görüntülemek ve antrenman sonuçlarınızı kaydederek takip etmek mümkün. 3.249 TL





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