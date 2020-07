En sağlıklı çekim merkezi

MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan son 7 yıldır tüm yatırımlarını sağlık, turizm ve sigorta sektörlerinde yapıyor. Wellness (sağlıklı yaşam) konseptinde kendi hayatından ilham alarak yatırımlarını sürdüren Akdoğan, 30 yaşındayken ölümden döndü. Beyin enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yattı, zor günleri geride bıraktığında yoğun stres altında kaldığı için hastalandığını düşünerek kendine yeni bir hayat kurmayı kafasına koydu. 25 yıl emek verdiği, markalaştırdığı Baymak’ı Hollandalılar’a sattıktan sonra uzun süredir aklında olan sağlık sektöründe yatırım yapan Murat Akdoğan Ethica, Esteticha markalarıyla büyüdü. Pandemi döneminde Nişantaşı’nda wellness merkezi açan Akdoğan, bu yaz Bodrum’da da 70 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Le Meridien Beach Resort’ta da wellness merkezi açtı. 2021 yılında iyi yaşam ve sağlık turizmi için Türkiye’nin çekim merkezi olacağını düşünen Akdoğan’la konuştuk. Son 3 yılda 150 milyon dolarlık sağlık ve turizm yatırımı yapan Murat Akdoğan, “Türkiye sağlık turizminde Avrupa’nın en iyisi olacak” diyor.

Turizm sektörü pandemi nedeniyle en zor yıllarından birini yaşıyor...

2020 yılı turizm sektörünün en zor yıllarından biri. İş hayatında her zaman her şey iyi gitmiyor. Biz uzun dönemden beri yatırımlarımızı yaparken önce araştırmalar yapıyoruz. Ben sağlık ve turizme yatırım yapmadan önce çok araştırmalar yaptım. Dünyadaki yenilikleri izledim, bizzat kendim tüm yenilikleri takip ederim. Türkiye’de neyin olup olamayacağını, avantajlarımızı hep tarttık. Türkiye sağlık alanında çok iyi yatırımların olduğu, nitelikli sağlık personelinin olduğu bir ülke. Zaten bunu hepimiz pandemi döneminde de gördük.

Bu alanda Türkiye’nin avantajları neler?

Türkiye’nin güçlü potansiyeli var. Coğrafi açıdan şanslıyız. THY ve yeni havaalanının sağladığı bir avantaj var. Türkiye mesafe olarak da avantajlı. Avrupa’dan 2-3 saatle ulaşılıyor. Körfez ülkeleri, Ruslar kolay ulaşıyorlar. Türkiye’nin içinde de çok alternatif var. Bana göre Türkiye’nin Rievarası’nın merkezi Bodrum’dur. Antalya ya da Çeşme değil. Bodrum’un iklimi inanılmaz, ılıman ve hiç rutubet yok. Uzakdoğu’da nemli ortam, Avrupa’da da bu ılımanlık yok. Haritaya bakınca dantel gibiyiz. Ege çok cazip. En büyük avantajımız bu. Ve çok güzel yatırımlar yapıldı. Sağlık sistemimiz de çok kuvvetli. Pandemi döneminde de bunu kanıtladık. Bunu iyi anlatmalıyız.

ÇITAYI YUKARI KOYDUK

Türkiye’deki sağlıklı yaşam merkezlerine ilgi arttı mı?

Biz Bodrum’da 1 Haziran’da açıldık. İlk açılan tesis olduk. Hem detoks için gelenler oldu hem de başka nedenlerle. Uzun süre evde kalan ve çıkmayan insanlar rahatlamak için de geldiler. Biz her türlü sertifikayı da aldık bu hizmetleri verebilmek için. Biz bu konuda çıtayı yukarıya koyduk. Biz bizi denedikten sonra yurtdışına gitmeye gerek duymayacaklarını düşünüyoruz. Bodrum yatırımı öncesinde hem Uzakdoğu hem de Avrupa merkezlerini iyi inceledik. Ve en iyi olmak için yola çıktık.

DİNGİNLİK ARIYORLAR

Sağlık turizmine gelen ne istiyor?

Güvenmek istiyor, dinginlik istiyor. Doğayla içiçe, doğru gıdaları alarak zindeliğe kavuşmak istiyor. Geldiklerinde birçok unsuru da birarada bulmak istiyor. Bunları sağladığımızı düşünüyorum. Ege gıdaları çok özel. Balıkları, meyveleri, sebzeleri çok çeşitli. Çok kaliteli tesislerde çok iyi yetişmiş şeflerimiz var. İş gücümüz nitelikli. Ancak buraya gelenlere farklı alternatifleri de sunmalıyız. Bu yıl olmasa bile 2021’de tercih edilen bir adres olacak Türkiye sağlıklı yaşam merkezleriyle.

KARİYER ÖYKÜSÜ

25 YAŞINDA GENEL MÜDÜR



Öğretmen bir babanın 6 çocuğundan biri olan Murat Akdoğan, babası yetiştirme yurdunda görevli olduğu için, çocukluğunda 12 yıl yetiştirme yurdunun lojmanlarında yaşadı. Marmara Üniversitesi’nde makina mühendisliği eğitimi aldıktan sonra ‘İşletme Yönetimi ve Organizasyonu’ alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 25 yaşında Baymak’ta genel müdür oldu. Şirket batışa geçince tüm sorumluluğu aldı ve Baymak’ı yeniden ayağa kaldırdı. 2013 yılında Baymak’ı Hollandalılara sattı ve her zaman ilgi duyduğu sağlık ve turizm alanlarında yatırımlara başladı. Akdoğan, evli ve iki çocuk babası.

26 YILDIR AYNI KİLODAYIM

Siz kendinize nasıl dikkat ediyorsunuz?

Hayatımda hep denge var. 26 senedir tansiyon, şeker ve kolesterolü aynı seviyede tuttuyorum. 26 yıldır da aşağı yukarı aynı kilodayım. Sağlıklı bir hayatta uyku çok önemli. Her gece 23.30 gibi uyuyup sabah 6.30-7.00 gibi kalkıyorum. Düzenli bir aile yaşantım var. Her gün spor da yapıyorum. Ben insan fiziğinin dikey yaşamaya uygun olduğunu düşünüyorum. Çok oturmuyorum. Yürüyorum ve vücudun kendi ağırlığıyla ilgili sporları yapıyorum. İnsan vücudunun gereğinden fazla aldığı her şey yıpratıcı etkisi oluyor.