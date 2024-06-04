En kötüsü geride kaldı’

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Şimşek şöyle devam etti:

“Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33.2, 24 ay sonra yüzde 21.3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.”

KİRA DÜZENLEMESİ UZAMIYOR

Şimşek, NTV’de katıldığı programda da, konut kiralarında temmuz ayında sona erecek yüzde 25’lik sınıra ilişkin, “Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok” dedi. Konut alanında şu anda bütün kaynakları deprem bölgesine seferber ettiklerini dile getiren Şimşek, “Önümüzdeki yıldan itibaren piyasa şartları destekleyici olacak. Yarısı bizden diye kampanya var. Kentsel dönüşüm anlamında çok ciddi bütçeden bu alana ilave kaynak artırıyoruz. Kira artışlarını makul patikaya inmesi için konut arzını artıracağız” diye konuştu.

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GRİ LİSTE TOPLANTISI AY SONUNDA

Şimşek, Türkiye’nin gri listeden çıkması sürecine ilişkin bir soru üzerine de, FAFT’ın şubat ayında yerinde denetim kararı aldığını, birçok ülkeden uzmanın katıldığı bir heyetin kendisini mayıs ayının başında ziyaret ettiğini anlattı. Bu ay sonunda Singapur’da bir toplantı yapılacağını dile getiren Şimşek, toplantı gündeminde Türkiye’nin listeden çıkarılmasının da yer aldığını kaydetti.