En iyi fikir Silikon Vadisi’nden değil İstanbul’dan çıktı

‘Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu’ başlığıyla yayınlanan gazetenin haberinde teknoloji yatırımcıları, ABD’de yatırımcıların online market teslimatına yönelik start-up’lara milyarlarca dolar akıtırken, 10 dakikada teslimatla bu sektörün öncüsü Getir’in değerinin şu anda 7.5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi. Gazete haberinde Getir’in kurucu ortağı Nazım Salur’un da görüşlerine yer verildi. Salur’a göre, 2018’de hiçbir risk sermayedarı bir Türk start-up’ından gelen çağrılara cevap vermezdi. Bu yüzden Getir’in denizaşırı ülkelere açılmasının 3 yıl ertelenmesine neden olduğu belirtilen haberde Salur’un “Doğru finansman orada değildi. (Yeni pazarlara) Güçlü olarak girmek ve kazanmak istedim. Bunun için de hem insan hem para kaynağına ihtiyaç var” sözlerine yer verildi.



10 YILDA KURULUR

Getir’in kurucu ortağı Salur’un, İstanbul’un ‘gerçek bir uluslararası şehir’ olduğu göz önüne alındığında teknoloji alanında daha fazla başarı elde edememesine şaşırdığını ve bazılarının da “kendilerini Big Tech’e çok erken satmaktan” dolayı suçladığını söylediği belirtilen haberde Salur’un “Büyük şirketler asıl 10 yıldan sonra kurulur. İlk 10 yıl sizin ilkokul eğitiminizdir. 20 yıllık bir zaman dilimini göz önünde bulundurmanız gerekir” ifadeleri yer aldı. Gazete haberinde Getir’in kaderindeki geçen yılki ani değişimin, Türkiye’nin teknoloji endüstrisindeki büyük değişimin de bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

DÖNÜM NOKTASI

FT’nin haberinde şu ifadeler yer aldı: “Geçen yazdan bu yana, Trendyol ve Hepsiburada gibi e-ticaret platformları ile oyun geliştiricileri Peak Games ve Dream Games’in de içinde olduğu Türk teknoloji şirketleri, değerlerinin, start-up başarısı için küresel bir kilometre taşı olarak görülen milyar doları aştığını gördü. Geçen ay Nasdaq’ta gerçekleştirilen ilk halka arzın ardından şu anda değeri 4.4 milyar dolar olan Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan, “Türkiye e-ticaret pazarı bir dönüm noktasında” diyor.” Haberde, Trendyol’un bu hafta SoftBank ile birlikte 1.5 milyar dolarlık fonlama turunu yöneten General Atlantic’in genel müdürü Melis Kahya Akar’ın, “Covid kademe atlattı. Türk şirketlerinin daha küresel düşünmeye başlaması için artık tüm parçalar yerine oturdu” ifadeleri yer aldı.

MODA PERAKENDECİSİ

Ancak yatırımın heyecanı, İstanbul’u Londra, Paris ve Berlin gibi diğer Avrupa teknoloji kümelerinin yanına koyarken, bu yeni keşfedilen başarı uzun yıllara dayanan bir çalışmanın ürünü olduğu belirtilen haberde, Orta ve Doğu Avrupa’ya özel bir fonu olan Earlybird’ün teknoloji yatırımcısı Hendrik Brandis’in “Bu hareketlenme 10 yıl önce, ortaya bir şeylerin çıkacağı belli olduğu zaman başladı” sözlerine yer verildi. Haberde, şu anda 16.5 milyar dolar değer biçilen ve çoğunluk hissesi Alibaba’ya ait olan Trendyol’un, gıda dağıtım sektörüne doğru genişlemeden ve dijital bir cüzdan çıkarmadan önce faaliyetlerine 2010 yılında çevrimiçi bir moda perakendecisi olarak başladığı anlatıldı.

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