En heyecanlı çekiliş: Yılbaşında tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 milyon TL!

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YILLARIN geleneği olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olacak. Çekiliş kapsamında dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte önceki senelerden farklı olarak tarihte ilk kez büyük ikramiyenin tümü garantili olarak dağıtılacak.

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40 YILI AŞAN ESNAFLIK

1978 yılından itibaren bilet sattığını söyleyen İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı da şu an için en önemli gündemlerinin yılbaşı çekilişi olduğunu ifade ediyor. Yılın bu zamanları hem sabit bayilerin hem de gezici bayilerin heyecanla işe başladıklarını anlatan Ahmet Yazıcı, “Yıllardır bu işi yapıyorum. Kapalıçarşı’da, Eminönü’nde ve Boğaz hattındaki vapurlarda bilet satarak başladım bu işe. Devamı da geldi. Hayatımı buradan kazandığım parayla kurdum. Hayatımın büyük bölümü sokaklarda bilet satarak geçti. Zamanla meslektaşlarımın sorunları ile daha yakından ilgilenmeye başladım ve oda başkanı olup bu yoldan devam ettim” diyor.

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SATILMAYAN BİLETE ÇIKARSA NE OLACAK?

Bu yıl büyük ikramiyenin tarihte ilk defa garantili verilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Ahmet Yazıcı, “Bunu çoğu insan bilmiyor. Geçmiş yıllarda büyük ikramiye bir çeyrek ya da yarım bilete çıkıyorsa ve bu biletlerden satılmamış olan varsa, satılmamış olan biletin payı devlete kalıyordu. Bu yıl siz bir çeyrek bilet aldınız. Ve büyük ikramiye sizin biletinize çıktı. Diğer 3 bilet satılmamışsa siz 200 milyon liranın tamamını alacaksınız. Eğer iki çeyrek bilet satılmamışsa büyük ikramiye 100’er milyon lira olarak ikiye bölünecek. Aynı şekilde büyük ikramiye yarım bilete isabet ederse ve bu biletlerden biri satın alınmışsa o kişi ikramiyenin tamamını alacak. Yani biletin payına bakılmayacak. Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca her yılbaşı çekilişinde olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek” ifadelerini kullandı.

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NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİYOR

Bu konudaki bazı gerçekle örtüşmeyen söylemlerin yıllarını sokaklarda bilet satarak geçirmiş ve hâlâ da sokaklarda mesai yapan kişilerin emeklerine zarar verdiğini hatırlatan Ahmet Yazıcı, “Biz kendimiz görüyoruz. Çekilişlere katılıyoruz. İsteyen gidip bakabilir. Bu çekilişler noter huzurunda, devletin temsilcileri eşliğinde yapılıyor. Yıllardır bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Büyük ikramiye içerde kalmayacak. Bu kadar basit değil bu işler” diyor. Esnaf odası olarak yılın bu dönemlerinde özellikle gezici bayilerin yanlarında taşıdıkları biletler nedeniyle hırsızların hedefi olduğuna dikkat çeken Yazıcı, bu konuda da hem gezici bayileri hem de kolluk kuvvetlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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‘GENÇLER ESNAFLIKLA TANIŞABİLİR’

SEYYAR bayilerin desteklenmesinin ve teşvik edilmesinin istihdamı arttırma noktasında çok önemli olduğuna değinen İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, şöyle devam ediyor: “Ben şimdi seyyar bayi sisteminin de daha fazla teşvik edilmesini istiyorum. Çünkü böylece daha önce esnaflıkla tanışmayan gençler sisteme dahil olabilir. Onlar için önemli bir istihdam kapısı. Böylece hem seyyar bayi sayısı artar hem de işsiz sayısı azalır.”

GÖZLERİ HAVA DURUMUNDA

TAM 40 yıl önce babasına ve abisine yardım için Eminönü’nde bilet satmaya çıktığını ve gezici bayi olma hikayesinin o gün başladığını anlatan Kasım Şahin de sattığı biletlerle şimdiye kadar çok fazla kişinin hayatına dokunduğunu anlatıyor. Daha önce sattığı bir bilete büyük ikramiye isabet ettiğini ve talihlinin gelip kendisinin 3 aylık kirasını ödediğini söyleyen Şahin, “Sattığımız biletlere sıklıkla küçük ikramiyeler de isabet ediyor. Tabii biz kime çıktığını bilmiyoruz. Onlar bizi bulurlarsa öğreniyoruz. Gelip bizi de sevindirirlerse çok mutlu oluyoruz” diyor.

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GÜNEŞ VARSA SORUN YOK

1982’den beri sokaklarda bilet sattığını dile getiren Kasım Şahin, “Ben ilk önce hava durumuna bakıyorum. Bir seyyar bayi için en önemli şey havadır. Hava güneşliyse bizim yüzümüz güler. Ama yağmur varsa kar varsa işte o zaman zor oluyor. Hem sokaklarda insan sayısı azalıyor hem de saatlerce ayakta beklemek zor oluyor. Tabii yıllarca o şartlarda ekmeğimizi kazandık. Zor ama severek yapıyoruz. İş olduğu zaman o yorgunluğu da hissetmiyoruz” diyor.

KAZI KAZANA DA YOĞUN İLGİ VAR

bilet satmanın yanında ‘Kazı Kazan’dan da önemli bir gelir elde ettiklerini ifade eden Şahin, “yılbaşı dolayısıyla en önemli ilgi biletlerde ama genel olarak bilet alanlar kazı kazan da oynuyor. Biletlerde orta yaş ve üzeri kesimin ilgisi daha fazla diyebilirim. Yaşı daha genç olanların ilk tercihi ise kazı kazan oluyor. Onlar günlerce bekleyemiyor. Hemen orada ne olacağını görmek istiyor. Bu, yıl boyunca hep böyle oluyor. Bütün bayilerde satılan biletler aynı. Ben vatandaşlarımıza biz seyyar bayilerden de almaları yönünde tavsiyede bulunmak istiyorum” şeklinde konuşuyor.