En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 2 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 677 milyon 874 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 123,8 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda martta 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 42,2 artışla 14 milyar 162 milyon 11 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 19,6 yükselişle 2 milyar 430 milyon 627 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 37,9 artışla 446 milyon 771 bin dolarlık ihracata imza atıldı.



AB’YE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 47’YE ÇIKTI

Mart ayında, ülke gruplarına göre en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat, yüzde 47 artışla, 7,9 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,4 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının, mart ayı ihracatındaki payı ise yüzde 54,7 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise 1,3 milyar dolarlık, ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde ihracatçılar Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 150 ülkeye ihracatta artış kaydedildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 670 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 240 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 6 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok arttığı ülkeler ise 535 milyon dolarlık artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 439 milyon dolarlık artışla İtalya ve 437 milyon dolarlık artışla Irak olarak gerçekleşti.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise sırasıyla 7 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 464 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 333 milyon dolarla Bursa oldu.

MİKTAR BAZINDA İHRACAT ARTIŞI 15 MİLYON TONA YAKLAŞTI

Miktar bazında ihracat ise; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak, 14,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,8 artışla, 40,3 milyon tonluk ihracat gerçekleşti. Son dönemde Avro/dolar paritesindeki artış ,ihracata pozitif yansıdı. Mart ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 572 milyon dolar oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 6,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 175 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını ihracat ailesi desteklemeye devam edecek.

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