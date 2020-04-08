Türkiye'nin farklı limanlarından bu yılın Ocak-Mart ayı itibariyle 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatında toplamda 824 bin 559 kilogram hamsi karşılığı 2 milyon 490 bin 376 bin dolar gelir elde edilirken, geçen yılın aynı döneminde ise 14 ülkeye 380 bin 115 kilogram karşılığı 1 milyon 857 bin 007 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. En fazla hamsi ihracatı Belçika’ya yapılırken, bu ülkeyi Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) alınan bilgilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat ayı itibariyle Türkiye'nin farklı limanlarından Belçika’ya 108 bin 101 kilogram karşılığı 697 bin 602 dolar, Fransa’ya 113 bin 766 kilogram karşılığı 570 bin 784 dolar, Birleşik Devletlere 67 bin 946 kilogram karşılığı 413 bin 362 dolar, Almanya’ya 88 bin 630 kilogram karşılığı 249 bin 031 dolar, İspanya’ya 28 bin 835 kilogram karşılığı 113 bin 306 dolar, İtalya’ya 29 bin 457 kilogram karşılığı 137 bin 842 dolar, Ukrayna ’ya 296 bin 636 kilogram karşılığı 165 bin 100 dolar, Hollanda’ya 23 bin 904 kilogram karşılığı 47 bin 867 dolar, KKTC’ye 13 bin 438 kilogram karşılığı 15 bin 099 dolar, Avustralya ise Bin 152 kilogram karşılığı 5 bin 170 dolar, Lübnan'a 10 bin 172 kilogram karşılığı 12 bin 76 dolar, İsviçre’ye bin 335 kilogram karşılığı 7 bin 483 dolar, Rusya Federasyonu 20 bin 300 kilogram karşılığında 14 bin 210 dolar, Birleşik Arap Emirliğine 932 kilogram karşılığında 5 bin 211 dolar, İsveç'e 8 bin 537 kilogram karşılığında 12 bin 881 dolar, Romanya’ya 5 bin 004 kilogram karşılığında 8 bin 916 dolar, Kanada’ya 900 kilogram karşılığında 6 bin 991 dolar, Yunanistan'a 4 bin 867 kilogram karşılığında 5 bin 910 dola, Gürcistan 192 kilogram karşılığında bin 126 dolar ve Irak'a 455 kilogram karşılığında 410 dolar olmak üzere 20 ülkeye toplamda 824 bin 559 kilogram hamsi karşılığında 2 milyon 490 bin 376 dolar döviz girişi sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 14 ülkeye toplamda 380 bin 115 kilogram hamsi karşılığı 1 milyon 857 bin 007 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.Öte yandan 2019 yılının ilk üç ayında Doğu Karadeniz'den Almanya, KKTC, Amerika Birleşik Devletleri’ne 21 bin 884 kilogram karşılığında 69 bin 993 dolar bölgeye dolar girdisi olurken, 2020 yılının ilk 3 ayında Almanya, Ukrayna, KKTC’ye 198 bin 358 kilogram karşılığında 222 bin 925 dolarlık bir girdi sağlanmıştı.