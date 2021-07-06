En düşük memur maaşı 4 bin 880 lira

Tüketici enflasyonu yüzde 8.45 oranında arttığı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zamlı maaş alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3’lük zam aşıldı. Enflasyondan dolayı da yüzde 5.45’lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükselecek. En düşük memur aylığı ise 3 bin 20 liradan 3 bin 275 liraya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu açıklamasının ardından memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ne kadar zam alacağı netleşti. Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yüzde 8.45 arttı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılan yüzde 3’lük zammın üstüne gerçekleşen enflasyon farkı da ekleniyor. Böylece yüzde 3’lük zammın üstüne enflasyon farkının eklenmesiyle yapılacak zam oranı ortaya çıkıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz’da alacak. Üniversite mezunu 9/1’inde eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arasında iki çocuğu bulunan bir memurun maaşı 4 bin 866 liradan 5 bin 277 liraya çıkacak. Aynı şartları taşıyan 1/4’ündeki bir öğretmenin maaşı 6 bin 74 liradan 6 bin 587 liraya, 8/1’indeki bir polisin maaşı ise 6 bin 883 liradan 7 bin 465 liraya yükselecek.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın