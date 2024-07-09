En düşük emekli maaşına zam hazırlığı

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AK Parti kulisinden yansıyan bilgilere göre, kök maaşı nedeniyle temmuz ayında zam alamayan 1 milyon 800 bine yakın emekli için yasal düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığı 10 bin liranın üstüne çıkarılacak. Kulislerde bu rakamın 12 bin lira olabileceği, ancak henüz tutarın net olmadığı belirtiliyor.

SADECE EN DÜŞÜK MAAŞLAR

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakama yönelik hazırlık yaptığı öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Bunun için bir yasal düzenleme gerektiğinden hükümette kararlaştırılacak formül Meclis’te AK Parti grubunca önergeye dönüştürülecek.

AK Parti yönetimi artış miktarının, gelecek haftadan itibaren başlayacak ödemelere yetiştirilmesini amaçlıyor. Bu nedenle hazırlanacak önergenin, Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülecek Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine ek madde olarak eklenmesi planlanıyor. AK Parti, olağan çalışma programında Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu cuma gecesine kadar tamamlamayı hedefliyor.

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KÖK MAAŞ SORUNU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay yatacak aylıklarında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen

10 bin liranın altında kalacak olan emekliler bulunuyor. 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24.73’lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalıyor. Üzerinde çalışılan önergeyle, bu kapsamdaki emeklilerin aylıklarında yılbaşından bu yana ilk kez reel artış sağlanacak.

‘HER KESİMİN YANINDA OLACAĞIZ’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 10 bin liranın altında alan emeklilere yönelik zam çalışmasıyla ilgili soruya, “Emekli konusu ile ilgili çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız” karşılığını verdi.