En düşük emekli maaşına artış nisanda yürürlükte

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TBMM’nin seçim öncesi son “ekonomi torbası” olarak değerlendirilen yasa teklifi komisyondan geçti. Teklife son dakikada yapılan eklemeyle en düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL’ye çıkaran düzenleme nisandan itibaren geçerli olacak. Düzenlemeyle yüksek yargı organı mensuplarının maaşlarına zam yapılırken, emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL’ye çıkarıldı.

38 YAŞINDA EMEKLİ OLAN VAR

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun sorusu üzerine konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesinden EYT’liler hariç 9 milyon kişinin yararlanacağını söyledi. EYT’lilerin tam olarak hesaplanamadığını kaydeden Elitaş, “Belki bir kısım 43 yaşında erkek, varsa 38 yaşında kadın EYT’li de bu düzenlemeden faydalanacak. Şu anda tam sayı vermek zor” dedi. Elitaş, mart ayı itibarıyla tüm emekliği hak edenlerin -maaşları sonra bağlansa da- iki bayram ikramiyesi alabileceğini sözlerine ekledi.

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YÜKSEK YARGIYA ZAM

Bir başka düzenlemeyle de yüksek yargı mensuplarının maaşlarına zam yapıldı. Elitaş yüksek yargı mensuplarının maaşlarının Anayasa Mahkemesi’yle eşitlendiğini söyleyerek, “Şu anda Anayasa Mahkemesi Başkanı için 69 bin 112 lira, Anayasa Mahkemesi üyesi için 62 bin 244 lira, Yargıtay- Danıştay-Sayıştay başkanı için 58 bin lira, Yargıtay-Danıştay ve Sayıştay üyeleri için 49 bin 971 lira; altı aylık ortalama maaşlar var. Öte yandan Yargıtay-Danıştay başsavcısı 58 bin 595 lira, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili için 51 bin 495 lira alıyor. Yeni düzenlemeyle denkleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ İŞÇİLER 11 AY 29 GÜN ÇALIŞACAK

Düzenlemeyle geçici işçilerin çalışma süreleri de artırıldı. Kamuda çalışan 60 bine yakın geçici işçi için düzenleme yaptıklarını belirten Elitaş 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 9 bine yakını ÇAYKUR tesislerinde olan geçici işçilerin çalışma sürelerinin 11 ay 29 gün olacağını belirtti.

TELEFONLARIMIZ DURMUYOR

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan ise tüm emeklilere zam yapılmasını istedi. Çalışkan “Şu anda işçi ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 80’i açlık sınırının altında maaşla geçim mücadelesi vermekte. Bu uygulama zaten üç seferdir yapılmaktadır 3600 gün hizmeti olan taban maaşlara. Bu yapılanla yüzde 93 taban maaşa veriliyor, sadece emeklilere de normal olarak yüzde 30 verilmiştir. Bu, emekliler arasında büyük bir huzursuzluk yaratmaktadır. Bu karar açıklandığından beri telefonlarımız durmuyor. 3600 gün prim ödeyerek 10 yıllık hizmetle emekli olan ile 20 yıl hizmetle 7000 günden emekli olan aynı maaşı alacak. Bu da emekliler arasında büyük bir huzursuzluk yaratmaktadır” dedi.