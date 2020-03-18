En düşük emekli maaşı ne kadar? 2020 emekli maaşları arttı mı? İşte zamlı en düşük emekli maaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklayan Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte,Erdoğan'ın emeklileri ilgilendiren önemli açıklamasından önemli başlıklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği corona virüsü toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. 76 yaş üstü emekli vatandaşların eğer isterlerse emekli maaşlarını evlerinden alabileceklerini söyleyen Erdoğan şunları söyledi;

Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.