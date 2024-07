En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Bu ay yatacak maaşlara yansıyacak mı?

Haberin Devamı

En düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın 12-13 bin lira seviyelerine yükseltilmesi için AK Parti kurmayları çalışmalarına devam ediyor. AK Parti'de en düşük emekli maaşına zam yapılması için toplantı kararı alınmıştı. Toplantının günü henüz belli değilken emeklilerin bekleyişi devam ediyor. Emekliler Temmuz ayı içinde alacakları maaşlara zammın yansıyıp yansımayacağını merak ederken SSK'lılar için maaş ödeme günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kadar karar alınmazsa farkların karar alındığında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağkur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİYE ÖDENEN FARK YÜZDE 100'Ü AŞABİLİR

Kök maaşı 6 bin lira seviyesinde olan bir emekliye 10 bin lira maaş verildiği için aradaki yüzde 66 fark veriliyor. 6 bin lira kök maaşı olan bir emekliye 13 bin lira maaş verildiğinde bu fark yüzde 116'ya yükseliyor.

SEYYANEN ZAM DÜŞÜNÜLMÜYOR

Güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Yapılacak toplantıda seyyanen zammın gündemde olmadığı belirtildi. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı.