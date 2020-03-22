En düşük 2020 emekli maaşı ne kadar kaç TL oldu? Zamlı emekli maaşı miktarı ne kadar?

Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair alınan kararları geçtiğimiz günlerde açıkladı. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında emekli maaşlarına değinen Erdoğan en düşük emekli maaşını açıkladı. İşte, en düşük emekli maaşı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği corona virüsü toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

En düşük emekli maaşı bin 256 lira 21 kuruştan bin 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.” dedi.