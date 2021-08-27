En çok şikâyet ‘e-ticarete’

Yılın ilk 6 ayı için tüketicilerin en çok şikâyet ettiği sektörler belli oldu. Söz konusu dönemde toplam 13 milyon 776 bin 242 şikâyet yazılırken, 206 bin 596 şikâyetin çözüme kavuştuğu kaydedildi. Şikâyetvar’ın verilerine göre 2021’in ilk yarısında müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör yüzde 61’lik oranla anne-bebek-çocuk ürünleri sektörü oldu. Bu oran emlak ve inşaat sektöründe yüzde 56, cep telefonu ve gıda sektörlerinde yüzde 53’lere ulaştı.

İNTERNET İKİNCİ SIRADA

219 bin 564 şikâyet sayısıyla e-ticaret sektörü 2021in ilk altı ayında en çok şikâyet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 177 bin 887 şikâyet sayısıyla finans sektörü izledi. İnternet (133 bin 852), kargo (116 bin 563) ve alışveriş (80 bin 536) sektörleri ilk 6 ayda Türkiyenin en çok şikâyet edilen sektörleri olarak öne çıktı. Geçen dönemde en çok şikâyet edilen sektör şöyle sıralandı: E-ticaret, kargo, finans ve internet. E-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri siteleri, tesettür giyim siteleri ve ikinci el giyim sitelerinin bu alanda en çok şikâyet edilen kategoriler olduğu belirtildi. 2021’in ilk 6 ayında en çok şikâyet edilen bir başka sektör olan finans sektöründe özel ve kamu bankaları tüketicilerin sorun yaşadığı kategoriler oluyor. Yine aynı sektör başlığı altında yer alan kripto para şikâyetlerinin bu dönemde yükseldiği gözlemleniyor (47 bin 146). 78 bin 766 şikâyet sayısıyla internet sektörünün altında yer alan internet servis sağlayıcılar bu dönemde en çok şikâyet edilen kategori olarak öne çıkıyor.

SİPARİŞ GECİKMESİ

2021in ilk 6 ayında en çok şikâyet alan sektör olan e-ticaret alanında siparişlerin tedarik ve teslim sürelerinin gecikmesi en çok dile getirilen konuların başında geldi. Sorunlar karşısında muhatap olunacak kimsenin olmaması ve ürünün sepete atıldığında fiyatının artması dile getirilen diğer sorunlar arasındaydı.

AİDAT VE EFT ÜCRETİ

Yılın ilk yarısında en çok şikâyet edilen bir başka alan olan finans sektörüyle ilgili en çok şikâyet edilen konu kredi kartı aidatları ve bankaların EFT, havale gibi işlemlerde gerçekleştirdiği kesintiler oldu. Pandemi nedeniyle birçok tüketicinin evden çalıştığı, eğitimlerin online yapıldığı 2021in ilk 6 ayında internet servis sağlayıcılarla ilgili şikâyetler de artış gösterdi. Tüketicilerin internetle ilgili en çok şikâyet ettiği konular şöyle sıralandı: Vaat edilen hızın verilmemesi, sürekli yavaşlama ve kopma sorununun yaşanması, boş port olmaması, servis sağlayıcıların nakil işlemi süresini uzatmaları ve haksız kazanç elde etmeleri.

KRİPTO PARA ŞİKÂYETLERİ 1.278 KAT ARTTI

İlk 6 ayda kripto para şikâyetleri yüzde 1278 arttı. 3 bin 690 olan şikâyet sayısı 47 bin 146 oldu. Bu dönemde öne çıkan bir diğer sektör çiçek sipariş siteleri oldu. Online çiçek sipariş hizmeti veren markaların şikâyet artış oranı yüzde 231leri buldu. Restoranların çoğunlukla paket servisi hizmeti sunduğu 2021in ilk aylık döneminde online yemek sipariş siteleri şikâyetleri de yükselişe geçti. Bu sektörde 11 bin 881 olan şikâyet sayısı yüzde 204 artarak 24 bin 204e çıktı. Nüfus ortalamasına göre 2021in ilk 6 ayında Muş binde 0.06 ile şikâyet yoğunluğu en az şehir oldu. Verilere göre bin kişi başına düşen şikâyet sayısına göre 30.4 şikâyet yoğunluğuyla Türkiyenin en şikâyetçi ili İstanbul oldu.

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