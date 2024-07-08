En çok satan ‘küçük’ olacak

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Alfa Romeo Mito ve Giulietta modellerinin yerini alacak B-SUV premium segmentindeki Junior’un (küçük) 136 beygirlik 1.2 litrelik 48V hibrit destekli motor ve 156 beygirlik tamamen elektrikli motor seçenekleriyle Eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşması bekleniyor. Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, yeni Junior’un en çok satan modelleri olacağını belirtiyor.

EN HIZLISI 2025’TE

Markanın en iyi yol tutuş ve sürüş dinamiklerini sunarak sportif mirasını sürdürmek üzere farklılaştırılan 280 beygir gücündeki tamamen elektrikli Junior Veloce versiyonunun ise 2025 yılında Türkiye’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta Alfa Romeo’nun davetlisi olarak markanın İtalya’daki Balocco pistinde test ettiğimiz bu versiyon yol tutuşu ve sürüş dinamikleriyle oldukça etkileyici. Önden çekişli elektrikli araçlarda ilk kez kullanılan yeni TorSen “D” mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, 25 mm alçaltılan spor süspansiyon ve 4 pistonlu monoblok kaliperlere sahip 380 mm üzerindeki ön disk frenleri Junior Veloce’yi adeta eğlenceli bir sürüş makinasına çevirmiş durumda.

410 KM MENZİL

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0’dan 100 km/s’ye 5.9 saniyede çıkabilen Alfa Romeo Junior, 200 km’nin üzerinde hıza ulaşabilirken 410 km’lik sürüş menzili sağlıyor. Öte yandan, Veloce versiyonun Türkiye’de yüzde 60’lık ÖTV dilimine girmesi nedeniyle Junior satışları içerisinde daha sınırlı sayıda bir pay alacağını tahmin etmek güç değil.

‘Temmuzdan sonra satışları finansman maliyetleri belirler’

Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, yeni Junior modeliyle ilgili, “Alfa Romeo, 2024 yılı ilk 6 ayında 440 adet satış ile premium otomobil pazarındaki önemli oyuncular arasındaki yerini korudu. Yılın geri kalanında, Junior ile satış adetlerimizin artmasını bekliyoruz. Junior hem yüzde 100 elektrikli hem hibrit motor seçenekleri ile daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edecek. Alfa Romeo markasının en çok satan modeli olacağını öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Süslü, pazarla ilgili sorularımızı ise, “Temmuz’dan sonra pazarın gidişatını finansman maliyeti/erişim kolaylığı ve döviz kuru seviyesindeki değişim etkileyecektir. Yıl sonu toplam pazarın 800 bin adetin üzerinde satış ile kapanacağını tahmin ediyoruz” dedi.