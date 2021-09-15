En çok kredi müşterisi İstanbul ve Ankara’da

En çok bireysel kredi müşteri sayısı (13 milyon 305 bin) ve miktarı (252 milyon 647 bin 317 TL) İstanbul’da görülürken, Ankara ise 3 milyon 241 bin 130 kredi müşteri sayısı ve 87 milyon 607 bin 770 TL kredi tutarı ile ikinci sırada yer alıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Elvan’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Tanrıkulu önergesinde “Kredi borcu olan kişi sayısı ve kullanılan kredi tutarı ne kadardır? İller bazında dağılımı nedir?” sorularını yöneltti.

34 MİLYON KREDİ MÜŞTERİSİ

Bakan Elvan, önergeye şu karşılığı verdi: “Haziran 2021 dönemi itibarıyla; stok bireysel kredi tutarı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veritabanında yer alan verilere göre 874.3 milyar TL, bireysel kredi müşteri sayısı ise Kredi Kayıt Bürosu (KKB) veritabanından temin edilen verilere göre 34 milyon 119 bin 250’dir. Diğer taraftan, KKB veritabanından temin edilen Haziran 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarlarının ve bireysel kredi müşteri sayılarının il bazında dağılımı tabloda gösterilmektedir. Bireysel kredi müşteri sayıları bakımından bir müşterinin birden fazla ilde kullanmış olduğu farklı bireysel krediler, illerin toplamından oluşan ülke tutarına farklı il sayısı kadar dahil edilmektedir. Bu nedenle ilk soruda yer alan müşteri sayıları ile il bazında verilen müşteri sayılarının toplamı arasında fark oluşmaktadır.”

İSTANBUL İLK, ANKARA İKİNCİ SIRADA

Bakan Elvan, il il bireysel kredi müşteri sayısını ve stok bireysel kredi tutarlarını da bir tabloyla açıkladı. Rakamların en yüksek olduğu ilk 10 il; İstanbul (13 milyon 305 bin kişi - 252 milyon 647 bin 317 TL), Ankara (3 milyon 241 bin 130 kişi - 87 milyon 607 bin 770 TL), İzmir (2 milyon 549 bin 270 kişi - 61 milyon 428 bin 306 TL), Bursa (1 milyon 512 bin 599 kişi - 32 milyon 956 bin 927 TL), Antalya (1 milyon 361 bin 605 kişi - 30 milyon 201 bin 806 TL), Kocaeli (1 milyon 50 bin 72 kişi - 22 milyon 506 bin 504 TL), Adana (957 bin 347 kişi - 20 milyon 929 bin 299 TL), Konya (902 bin 967 kişi - 15 milyon 465 bin 581 TL), İçel (797 bin 558 kişi - 17 milyon 886 bin 485 TL) ve Manisa (728 bin 876 kişi - 13 milyon 991 bin 484 TL) olarak tabloya yansıdı.

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