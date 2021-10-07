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HABERLEREkonomi Haberleri

En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

#Finansal Yatırım#Reel Getiri#DİBS
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,53 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, eylülde en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,53 DİBS'te gerçekleşti.

En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31, avro yüzde 0,73, dolar yüzde 0,74, külçe altın yüzde 0,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,63 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01, avro yüzde 0,43, dolar yüzde 0,44, külçe altın yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,34 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

DİBS, üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,32 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,23 yatırımcısına kaybettirdi.

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En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,66 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Bu dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,8, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,38 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ BIST 100'DE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,96 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,32 kayıp gerçekleşti.

En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 21,21, avro yüzde 21,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 23,5, DİBS yüzde 25,76 ve külçe altın yüzde 27,34 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 5,14, avro yüzde 5,32, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,9, DİBS yüzde 10,62 ve külçe altın yüzde 12,53 yatırımcısını kayba uğrattı.

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#Finansal Yatırım#Reel Getiri#DİBS