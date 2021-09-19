En çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi

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Türkiye’de geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Kurulda, TİM “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı”nın tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre; ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,6 oldu. İlk 1000’in yüzde 78,9’u yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk 1000 firmanın toplam ihracatının yüzde 59,3’ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5’i Marmara Bölgesi’nde yer aldı.

2020 yılında listede en fazla firması yer alan il ise 426 ile İstanbul oldu. Sektör bazında İlk 1000 ihracatçı listesindeki toplam ihracatın yüzde 23,8’ini Otomotiv Endüstrisi, yüzde 10,7’sini Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, yüzde 10,5’i Çelik, yüzde 9,4’ünü Hazırgiyim ve Konfeksiyon, yüzde 8,4’ünü de Elektrik-Elektronik sektörleri gerçekleştirdi. İlk 1000 ihracatçı, toplam 1 milyona yakın istihdam sağladı. Kurulda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “80’li yıllarda, yıllık ihracatımız 3 milyar dolarken; bugün bu rakamı sadece 2 günde gerçekleştiriyoruz. 90’lı yıllarda, yıllık ihracatımız 15 milyar dolarken; bugün bu rakama bir ayda ulaşıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir cesaret ve vizyonla gerçekleştirilen sanayi ve yatırım hamleleri, ihracatımızı, 2000’li yıllarda 100 milyar dolara; 2010’lu yıllarda 150 milyar dolara taşıdı. 2019’da 180 milyar dolarla kırdığımız Cumhuriyet tarihi rekorunu küresel salgına rağmen 2021’de 211 milyar dolara, 2026’da 300 milyar dolara emin adımlarla çıkaracağız. İhracat, dünya arenasındaki gururumuzdur. Türkiye bugün artık üretim ve ihracatta yapısal bir değişimin, güçlü bir şahlanışın eşiğinde” dedi.

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EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA

1. Ford Otomotiv

2. Toyota

3. Oyak-Renault

4. Vestel

5. Kibar Dış Ticaret

6. Arçelik

7. TGS Dış Ticaret

8. TOFAŞ

9. Türkiye Petrolleri Rafinerileri

10. Mercedes-Benz