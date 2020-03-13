En ‘çevreci’ OSB

Doğal dengede yaşanan bu bozulmalar iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi birçok çevre problemine sebep olmaktadır. Yaşanan çevresel sorunların önlenmesinde önemli görevlerden biri de sanayi tesislerine düşmektedir. Özellikle çevreye dost üretim süreçlerinin kullanılması, doğal kaynakların korunmasına özen gösteren sanayi üretimi hem çevreyi koruyacak hem de ülkenin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi de ilk arıtma tesisini kuran OSB olarak bu konudaki duyarlılığını ortaya çok önceden koymuştur. Tabii ki çevreye duyarlılığımız bununla sınırlı değil. Yaptığımız yatırımları incelediğinizde bunu çok yakından görebilirsiniz.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, kuruluş amaçları arasında yer alan çevreye karşı duyarlılıkta da öncülüğü kimseye bırakmamaktadır. Bursa Organize Sanayi Bölgesi, yapılan üretimin insan için olduğunun ve insanın da temiz bir çevrede var olacağının bilincinde adımlar atmıştır. Bu adımlar sayesinde defalarca çevre ödüllerine layık görülen Bursa OSB, sanayi tesislerine kirli suyu arıtıp proses suyu vermesinin yanı sıra kirli çıkan suyu da arıtmaktadır.

Otomatik kontrol sistemleri ile donatılan ve bilgisayar aracılığı ile kontrol edilen I. ve II. Atıksu Arıtma Tesisleri proses düzeni fiziksel ön arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve çamur arıtma gibi temel ünitelerden oluşmaktadır. Firmalardan gelen atık sular, bu arıtma ünitelerinden geçirilerek Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak deşarj edilmektedir.

İleri teknoloji kullanılarak su elde edilen tesiste üretilen 1 yıllık su miktarı, 165 bin nüfuslu bir yerleşim merkezinin 1 yıllık su üretimine eşit ve Bursa’nın yaklaşık 2 aylık su ihtiyacına denk gelmektedir. Yani Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nın da kullanılabilir hacminin yüzde 40’ı kadar su üretilebilmektedir. Tesisimiz, geri dönüşüm sağlayan ve kurulu kapasitesi ile Türkiye’ deki en büyük, dünyada ise sayılı büyüklükteki tesisler arasında yer alırken, 1998 yılında Bursa Çevre Merkezi’ni de kuran Bursa OSB’nin çevreye karşı bu duyarlılıkları, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) tarafından iki kez, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da bir kez ödüllendirilmiştir.

Bursa’da yaşıyoruz, Bursa’da üretiyoruz, bu nedenle üretirken tüketmemenin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu noktadan hareketle BOSİAD ile birlikte bu konuda farkındalık oluşturmak adına örnek bir yarışma düzenliyoruz. ‘Çevreci üretim, temiz gelecek’ sloganıyla düzenlediğimiz Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar arasında çevre dostu olanlar seçiliyor. Kaybedeni olmayan, kazananı ise tüm Bursa ve Türkiye olan yarışmaya katılımcı olmak bile çevre açısından büyük önem taşıyor.

Bu noktadan hareketle geleceğimiz ve kirletmeden üretmenin gururunu yaşamak için bölge sanayicilerimizi yarışmanın katılımcısı olmaya davet ediyoruz.