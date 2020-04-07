En büyük maske fabrikası üretime başlıyor

Koranavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, elini taşın altına koyarak üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Bu şirketlerden biri de A&S Yatırım Holding oldu. Kuruluş, Türkiye’nin en büyük maske üretim fabrikasının 30 Nisan itibarıyla üretime başlayacağı müjdesini verdi. A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Bugün ABD’den Çin’e kadar birçok şirket üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Biz de bu konu üzerine çalışmalar yaptık. Şu an ilk 3 ay itibarıyla üretimimizin yüzde 30’unu Sağlık Bakanlığı’na hibe edeceğiz. Geri kalanını da Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirdiği noktalara ulaştıracağız” dedi.

260 MİLYON ADET ÜRETECEK

A&S Holding olarak kısa süre içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Uğur Akkuş, “Yaklaşık 1 ay önce ‘Biz ne yapabiliriz’ düşüncesi ile ekibimiz projeler geliştirdi. Bu projeler arasında yerli ve milli maske üretimi hızlıca hareket edebileceğimiz alan olarak karşımıza çıktı. İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için siparişlerimizi verdik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim gerçekleştirecek. Şu an 20 kişilik ekip, gece gündüz tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. 200 milyon TL’lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

TAMAMI YERLİ ÜRETİM

Bu süreçte yerli ve milli ürünlerle üretim yapmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akkuş, şöyle devam etti: ‘’Türkiye’de bu alanda makine üretimi yapan şirketlerle el sıkıştık. Makinelerin hiç biri ithal değil. Bu bizim için en önemli kurallardan birisiydi. Biz bu makineleri yurtdışından çok daha uygun fiyata getirebilirdik. Ancak yerlilik kuralımız gereği bunu yapmadık.”