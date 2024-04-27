En büyük elektrikli araç şovu... Pekin Otomobil Fuarı’nda çoğu elektrikli 117 yeni model tanıtılarak rekor kırıldı

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Avrupa elektrikli araçlarda Uzak Doğu’ya olan bağlılığını azaltma ve uygun fiyatlı otomobiller üretmeye çalışırken Çinliler başkentleri Pekin’den adeta “Bu işin direksiyonunda biz varız” mesajı verdi. Tam 220 bin metrekare alana yayılan dünyanın en büyük otomobil fuarı Uluslararası Pekin Otomobil Fuarı 25 Nisan Perşembe günü kapılarını açtı. Hürriyet’in de yerinde takip ettiği fuarda toplamda 1000’e yakın araç sergilenirken tam 117 yeni model tanıtılarak bu alanda inanılması güç bir rekora imza atıldı. Pekin’deki şovda benzinli veya dizel otomobil görmek neredeyse imkânsızdı. Sergilenen araçların yüzde 80’inden fazlası ‘yeni enerjili’ diye tabir edilen elektrikli ve hibrit motorlu araçlardı. Yalnızca ‘binek otomobil’ sınıfında sergilenen yeni enerjili araç sayısı 300’e yaklaştı.

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ADIM ATACAK YER YOKTU

Chery markasının davetlisi olarak katıldığımız fuarın halka açık olmayan, basın mensupları ve VIP davetlilerin katıldığı ilk gününde bile neredeyse adım atacak yer yoktu. Çinliler sadece elektrikli modelleri ile değil PHEV (şarj edilebilir hibrit) motor teknolojileri de dikkatleri çekti. Elektrikli araçlarda önemli bir ara çözüm olarak görülen PHEV motorlu bu araçların karma menzillerinin (benzin+elektrikli) 2000 km’lere ulaştığı kaydedildi. Bu arada Çinli markaların genç tüketicilerin ilgisini çekecek yapay zekâ ve yeni nesil ekranlara da odaklandığı da görüldü.

Fuarın en kalabalık standı Avrupa’da büyüme stratejisi kapsamında Omoda, Exeed ve Jaecoo gibi markalarıyla atağa kalkan Chery’e aitti. Marka fuarda yeni Tiggo 9’u ve yenilenen Tiggo 8’i gösterdi. Akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin 800 km’ye kadar menzile sahip ilk elektrikli otomobili SU7 diğer bir ilgi odağı oldu. Ülkemizde de satışa başlayan BYD’nin sportif elektriklisi Ocean M’si ve diğer bir girişimi Denza Z9 GT de yine şovun en kalabalık alanlarıydı.

AVRUPA YERİNE PEKİN’E GELDİLER

Kendi kıtalarında fuar alanlarını boş bırakan Avrupalılar da senede 30 milyon aracın satıldığı Çin’deki pazarlarını korumak için Pekin’deki şova katıldı. Öyle ki, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’na katılmayan Audi, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Lamborghini, Volkswagen gibi birçok marka Çin’de yeni modellerinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Pekin’deki şov 4 Mayıs’a kadar devam edecek.

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ÇİN’E ÖZEL VOLKSWAGEN

Volkwagen Çin’deki pazar payını yeniden kazanmak için ID.UX isimli bir alt marka oluşturdu. Markaya ait ilk konsept araç ID.CODE ise Pekin’de sergilendi. VW CEO’su Thomas Schaefer yaptığı açıklamada aracın “Volkswagen’in Çin’deki geleceğine bir bakış” olduğunu söyledi. Sadece Çin pazarında satılacak yeni modeller gençlere hitap etmek üzere tasarlanmış yeni bir ekran ve dokunmatik arayüzüne sahip sürücü merkezli bir iç mekâna sahip olacak.

ELEKTRİKLİ G SERİSİ

Alman üretici Mercedes-Benz elektrikli G-Serisi ve AMG GT 63 S’i ilk kez Pekin’de gösterdi. Kendi etrafında dönebilme kabiliyetine de sahip olan Mercedes-Benz G 580 Serisi’nin 116 kWh batarya kapasitesi ve 473 kilometre menzile sahip olduğu açıklandı. 432 kw güç ve 1164 Nm torka sahip araçta seçilebilir LOW RANGE arazi vites küçültme ile dikkat çekici sürüş özellikleri ve özel fonksiyonlar bulunuyor. Bu sayede, G-TURN, aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlıyor. G-STEERING işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesine imkân veriyor.

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Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Offroad crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici gibi işlev görerek sürücü arazide gezinmeye odaklanırken optimum sürüş gücünü koruyor.

TÜRKİYE’YE 2025’TE GELECEK

Çin’in en büyük üreticilerinden Chery Grubu Pekin’deki şov kapsamında Tiggo 9 PHEV’i ve yenilenen Tiggo 8’i ilk kez sergiledi. Tiggo 9 PHEV’in 1.5 litrelik benzinli motorla desteklenen 165 kW gücündeki versiyonunun menzili 1400 km’ye ulaşırken aracın Türkiye’ye 2025 yılında gelmesi bekleniyor. Bu arada Chery Grubu fuarda diğer markaları Jaecoo’nun 7 PHEV ve 8 PHEV olmak üzere iki farklı modelini de ilk defa gösterirken Omoda, Exeed gibi markalarındaki yenilikleri de katılımcılara sundu. Fuara 3.000 yabancı misafir davet eden Chery’nin Başkanı Yin Tongyue, Çinli işletmeler ile denizaşırı ortaklar arasındaki işbirliğinin giderek daha da yakınlaştığının altını çizdi.

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XIAOMI’NİN İLK OTOMOBİLİ

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili SU7 fuarın en çok ziyaretçi çeken otomobillerindendi. 700 km ile 800 km arasında değişen menzil seçenekleri bulunan bu otomobil şimdilik sadece Çin’de satışa açıldı ve satışa çıkar çıkmaz 75 bin adedin üzerinde sipariş aldı. 29 bin 900 dolardan başlayan fiyatlarla satılan elektrikli aracın yakında Avrupa’da da siparişe açılması bekleniyor.