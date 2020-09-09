En büyük 6 teknoloji hissesi, üç günde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti

19 Ağustos’ta 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Apple , bu dönemde yaklaşık 325 milyar dolar değer kaybetti. Microsoft 219 milyar dolar, Amazon 191 milyar dolar, Alphabet 135 milyar dolar değer kaybetti ve Salı günü tarihindeki en kötü tek günlük kaybını işaretlemek için% 21 düşen Tesla , son üç günde 109 milyar dolar düştü. Son olarak, Facebook 89 milyar dolar azaldı.

CNBC'nin haberine göre 2020′nin başında, en büyük altı teknoloji şirketi yaklaşık 5 trilyon dolar değerindeydi. 2 Eylül Çarşamba günü 8,2 trilyon dolar değeriyle zirveye ulaştılar. Salı günkü kapanışın ardından, 7,1 trilyon dolarlık birleşik piyasa değerine sahip konuma geldiler.

Birkaç gün içinde büyük bir kayıp olsa da, bu altı şirket, küresel koronavirüs pandemisine ve ABD’deki rekor iş kayıplarına rağmen, yılın başında olduğundan hala 2,1 trilyon dolar değerinde.