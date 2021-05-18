‘En azından açık alanlara izin verilsin’

Kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yayınlanan genelgeyle yeni dönemde işletmelerin ne şartlarda çalışacağı açıklandı. Yeme-içme sektörü için sadece paket ve gel-al servise izin verildi.

Dün ise Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa verilecek destek paketi hakkında bilgi verdi. İki gruba ayrılan ve farklı alanlarda hizmet veren çeşitli esnaf gruplarına 3 bin TL ile 5 bin TL’lik hibe desteği verileceği kaydedildi. Destek açıklaması sonrası, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Yeme-içme sektörü ise ‘tam açılacakları’ günü iple çekmeye başladı. Hürriyet’e konuşan Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de çok şaşkın olduklarını ifade etti. Restoranların açık alanlarına izin verilmesini beklediklerini dile getiren Demirer, “Dünkü açılışla birlikte 1 Haziran’a kadarki dönemde saat 22.00’ye kadar açık, pazar günleri kapalı olmayı konuşmuştuk. 1 Haziran’dan sonra pazar günleri de açık olacaktık. Saat 24.00’e kadar da süremiz olacaktı. Temmuzdan itibaren ise ruhsat saatlerine göre çalışmayı bekliyorduk. Yetkililerle konuştuğumuzda bu şartlar uygun görülmüştü. Ancak genelgede bu şartları göremedik. Örneğin İngiltere’de açılıştan 47 gün önce açıklama yapıldı. Önce açık alanlarda sonra kapalı alanlarda hizmet verildi. Biz de bunu yapabilirdik” dedi.



Esnafın dün işletmelerinde müşteri ağırlayacağına dair beklentisinin yayımlanan genelgeyle gerçekleşmediğini ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Bir an önce işletmelerimizi açıp müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Aksi takdirde bu durum sürdürülebilir değil. Ayrıca belirtmekte fayda var; Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, gastronomi turizmi ile ilgili söylemlerinde destek açıklamalarında bulunuyor ama maalesef ki sektörümüz bu konuda sahipsiz. Bakanlığın bizim de turizmci olduğumuzu görmesini ve sadece otellere değil, yeme-içme sektörüne de önem vermesini bekliyoruz” dedi.

AVRUPA ÖRNEĞİ

Anadolu Ajansı’na konuşan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizm; sadece deniz, güneş, kum ve otelden ibaret değildir. Yeme-içme sektörü de turizmin bir parçasıdır ve turizme hizmet ediyor. Bütün dünyada bu konuda esnafı rahatlatan gelişmeler yaşanmaktayken bizde kapanmaların devam etmesi üzücü oldu. Örneğin Fransa, Belçika, Yunanistan ve Hollanda’da restoran ve kafeler açık havadaki bölümlerinde müşteri ağırlayabiliyor, Macaristan’da aşı olanlar restoran ve kafelere gidebiliyor. Avusturya’da ise tüm restoran ve kafeler iç mekanları dahil hizmet veriyor ve bu süreçte devlet desteklerinden de faydalanmaya devam ediyor.” Bu örneklerin Türkiye’de de dikkate alınması gerektiğini aktaran Bingöl, “Talebimiz, restoran ve kafelerin bir an önce açılmasıdır. Çünkü bu durum sürdürülebilir değil. İlk etapta tam açılma mümkün değilse de en azından restoranların açık alanları hizmet verebilmeli, bu imkanı olmayan işletmelerin de yerel yönetimlerin müsaadesiyle işletme önlerinde müşterilerine hizmet verebilmesinin önü açılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.



‘NORMALE DÖNMEK İSTİYORUZ’

Turizm çalışanları ile birlikte restoran çalışanlarının da aşılanması hedeflendiğini belirten Kaya Demirer, “Sektörde çalışan kişi sayısı 2 milyon civarında. Aşılanma olursa 4 milyon doz civarında bir aşıya ihtiyaç var. Yapılan aşı anlaşmaları düşünülünce restoran çalışanlarının da bir an önce aşılanmasına başlanabilir. Eğer bu sağlanırsa en büyük problemlerden biri de ortadan kalkacaktır. Ayrıca restoranların açılması dışında çeşitli organizasyonlara da onay verilmesini bekliyorduk. Bir an önce normale dönmeyi istiyoruz” dedi.

YENİ YATIRIMLAR YAPILIYOR

AVM’ler girilebildiğini, fabrikaların çalıştığını, yemekhanelerde yemek yendiğini ama restoranlar ve kafelerin kapalı kaldığını belirten Kaya Demirer, “Bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Sektörde büyük sıkıntı yaşanıyor. Sektörde faaliyet gösterenlerin bir kısmı iflasın eşiğine geldi. Bu yüzden bir an önce açılmanın yanında geçmişteki hasarı kaldırmak, ileriye dönük de önümüzü görebilmek için teşvik bekliyoruz. Sadece Bodrum’da 25 yeni restoran açılıyor. Yabancı ve yerli markalar var. Bunlar da ne zaman açılacaklarını ne kadar açık kalacaklarını bilmek istiyor. Çünkü yatırım yaptılar. İstihdamın yükünü çeken sektör olarak daha fazla değer görmek istiyoruz” diye konuştu.

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