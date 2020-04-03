En az kayıpla atlatacağız

“Hiç kimsenin beklemediği ve alışkın olmadığı yeni bir sınavdan geçiyoruz” diyen Çevikel, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin gerek halk sağlığı gerekse de işletmelerimiz açısından aldığı ekonomik önlemlerle bu süreci en kısa zamanda ve en az kayıpla atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

İŞÇİ ÇIKARMAMA KARARI

Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının mücadelesinin her türlü övgüyü hak ettiğine vurgu yapan Nilüfer Çevikel,“Ancak bu süreçte bizlere de önemli görevler düşüyor. Önlemlerin başında temizliğimize azami özen göstermek geliyor. Bunun dışında “evde kal” çağrısına hepimiz uymalıyız. Mücbir sebepler dışında genç yaşlı hiç kimsenin sokağa çıkmamasını öneriyor ve “Evde Kal Türkiye” diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin açıkladığı ekonomik tedbirlere, iş dünyamızın temsilcileri de büyük ölçüde olumlu yönde cevap verdi ve işçi çıkartmama kararı aldı. DOSABSİAD olarak bu kampanyaya öncü olduğumuz için de kendimizi mutlu hissediyoruz. Ayrıca “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nı da çok önemsiyor ve değerli buluyoruz. Yine bu koronavirüs salgını bizlere, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Üretim dışında pek çok işimizi artık evimizden cep telefonu ve bilgisayarlarımızı kullanarak yapabiliyoruz. Pek çok firma evden çalışma sistemine geçti. Pek çok şeyin dijital araçlar sayesinde yapılabildiğini bize gösteren bu süreci iyi değerlendirmeli ve dijitalleşme konusuna daha fazla eğilmeliyiz” diye konuştu.