En az 4 milyon emeklinin maaşı artacak! Emekliye zam hazine desteği şeklinde olacak

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En düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı artış, milyonlarca emekliye bayram öncesinde müjde oldu. Açıklamanın ardından, düzenleme için bir yasa teklifi hazırlanması bekleniyor. Daha önceki uygulamalar kapsamında kök ücretlere artış yapılmayacak, aradaki fark Hazine yardımı şeklinde olacak. Ocak ayında en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili TBMM’ye yapılan bilgilendirme baz alınarak 7 bin 500 TL’lik düzenlemenin en az 4 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtildi. EYT’lilerle birlikte bu rakamın çok daha yukarı çıkması sürpriz olmayacak. Yapılacak düzenleme sadece en düşük emekli aylığını etkileyeceği için maaşlar arasındaki fark da küçülecek.

ALTERNATİFLERE GÖRE RAKAMLAR

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Düzenlemenin rakamsal verileri henüz net değil. Ocak ayında en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL’ye çıkarılması görüşmeleri sırasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı rakamlar açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sorular üzerine alternatif artışların kaç kişiyi etkileyeceği bilgisini verirken “En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL olması, 2 milyon 721 bin 270 kişiyi etkileyecek. Eğer 4 bin 500 lira olsaydı 1 milyon 192 bin 186 kişi, 5 bin lira olsaydı 1 milyon 917 bin 254 kişi yararlanacaktı. 6 bin lira olursa 1 milyon kişi eklenecek. Maliyeti ise yıllık 36.6 milyar lira olacak” ifadelerinin kullanmıştı. Bu hesaplamayla en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılmasından en az 4 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Artışla işçi ve memur emeklilerinin en düşük ücretleri arasındaki fark da azalacak.

ARTIŞ YAPILMAYACAK

Daha önce yapılan düzenlemeler kapsamında en düşük emekli aylıklarındaki artış “Hazine yardımı” şeklinde yapılıyor. Kök ücretler artmıyor. Eğer yapılan ödemeler toplamı dosya bazında açıklanan en düşük emekli aylığından azsa, aradaki fark Hazine’den tahsil ediliyor. Bu nedenle kök ücretlere her yıl enflasyon kadar yapılan artış aylığı 7 bin 500 TL’nin üstüne çıkarana kadar, bu ücretlere yeni bir artış yapılmayacak. Bu durumun istisnası ise yeni bir yasal düzenleme yapılması olacak.

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EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ HAFTAYA MECLİS’TE

- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu emekliye zam düzenlemesinin MECLİS gündemine geleceğini ifade ederek, “Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz” dedi.

BEKLENTİ BAYRAM İKRAMİYELERİNİN DE ARTIRILMASI

- Emeklilere bayramlarda verilen ve bin 100 TL’ye çıkarılan emekli ikramiyelerinin de artırılması beklentisi var. Ancak henüz bu konuda somutlaşan bir rakam bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün en düşük emekli maaşına artış çalışmalarını anlatırken, bayram ikramiyeleriyle ilgili de “müjde” verilebileceğini açıklamıştı.