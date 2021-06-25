En az 1 hafta... Kiralar 300 bin TL'ye kadar çıkıyor!

Koronavirüs pandemisiyle birlikte toplu tatil alanlarından çok karavan, villa gibi daha izole tatil modelleri ön plana çıktı. Özellikle deniz tatili yerini yavaş yavaş havuzlu villa tatiline bıraktı. Son bir yılda özellikle Ege'de tatilcilerin gözdesi villa tatili oldu.

ÖZELLİKLE KALABALIK AİLELER SEÇİYOR

Pandeminin etkilediği tatil anlayışından en popüler hale gelen villaların neden tercih edildiğiyle ilgili hurriyet.com.tr'ye açıklama yapan Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Direktörü Filiz Akkaya konuyla ilgili, "Villa tatili son pandeminin de etkisi ile çok daha fazla tercih edilir oldu. Covif-19 pandemi süreci birçok konuda olduğu gibi gayrimenkulde de dinamikleri değiştirdi. Özellikle yazın gelmesiyle birlikte Ege bölgesindeki ‘yazlık tadında villa tatili” arayışları yeniden hareketlenmeye başladı. Gerek pandeminin bir yılı aşkın süredir tüm Dünya’yı evlere kapatması, gerekse değişmeye başlayan tatil anlayışı, ülkemiz de tatilcileri kendilerine özel-daha steril ve doğayla bütünleşik tatil beldelerine yönlenmesine sebep oldu. Villa tatili, tatilcilere sanki yazlığınızdaymışsınız gibi rahat, özgür ve hatta plansız tatil yapabilme imkanı sunuyor. Pandeminin de etkisi ile kalabalıktan uzak, aileniz ve yakın çevreniz ile daha steril ve sakin bir ortamda tatil yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca Covid 19 tedbirleriyle artan önlemler vb. sebeplerde oteller de ki oda fiyatı artışı da kalabalık aileleri villa tatilini seçmeye yöneltti" dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YERLER İZMİR, AYDIN, MUĞLA

Tercih edilen bölgelerin özellikle Ege'deki tatil yerleri olduğunu belirten Filiz Akkaya, "Bodrum’da ki fiyatlara erişemeyen tatilciler, İzmir sahil şeridinde Çeşme-Alaçatı, Urla ilçelerinde ki yazlık kullanımlı konutlara-villalara yönelmeye başladı. Bu yöneliş de Bodrum’u Çeşme’den sonra Fethiye takip ederken, yine İzmir’de Seferihisar, Foça, Dikili-Çandarlı ilçeleri ile Aydın’dan Kuşadası ve Didim ilçeleri de son bir yılda tatilcilerin gözdesi oldu" açıklamasında bulundu.



Grafik: Harun Elibol

* Yukarıda ki tabloda 2021 yılı yaz sezonu için rağbet gören yazlık beldeler de ki sezonluk kira bedelleri ile birim kira bedelleri görülmektedir. Kira fiyatlarında yazlık evlerin büyüklüğü, manzarası, denize yakınlığı, evin bakımlı-tadilatlı olması, kullanışlılık durumu ile kiralandığı ay gibi faktörler değişkenlik göstermekte olup, kira bedellerini etkilemektedir.

EN YÜKSEK İL MUĞLA

Endeksa, hurriyet.com.tr için müstakil konut fiyatlarını metrekare ve ortalama satış/kiralama fiyatı bazında değerlendi. Verilere göre Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 955 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 185 bin 45 TL, ortalama metrekare kira 17,48 TL, ortalama kira ise 3 bin TL.

Müstakil konut fiyatları en yüksek iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Antalya ve Aydın. Muğla’da müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 414 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 774 bin 960 TL, ortalama metrekare kira 28 TL, ortalama kira 3 bin 723 TL.

İstanbul’da müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 10 bin 265 TL, ortalama satış fiyatı 2 milyon 804 bin 700 TL, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 5 bin 520 TL.

İzmir’de müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 8 bin 189 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 324 bin 800 TL, ortalama metrekare kira 24 TL, ortalama kira 3 bin 795 TL.

DENİZE YAKIN VİLLANIN KİRASI 300 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Filiz Akkaya fiyatlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bodrum’da villaların aylık kira fiyatları ortalama 40.000 TL/ay dan başlamakta olup denize çok yakın manzaralı ve yeni evlerin 3-4 aylık sezonluk kira fiyatları ise 250.000-300.000 TL’ye kadar yükselebildiğini gördük. Bodrum’dan sonra en pahalı sezonluk kiralamalara Çeşme ve Alaçatı da göze çarpmaktadır. Çeşme’de 3 aylık sezonluk kiralar 80.000-150.000 TL bandında olup, Alaçatı da havuzlu nispeten lüks sitelerde ise sezonluk kiralar 250.000 TL’ye dayanmaktadır. Urla’da sezonluk kiraya verilen yazlık dubleks evler Çeşme’ye göre daha eski olup; kira fiyatları Çeşme'ye göre çok daha uygundur. Urla’da ortalama sezonluk kira fiyatları 45.000-100.000 TL civarındadır. Seferihisar da Sığacık Marina çevresinde ve Akarca mevkiinde de sahile yakın dubleksler sezonluk olarak kiralanmakta olup, ortalama 3 aylık sezonluk kira fiyatları 18.000-50.000 TL civarındadır. Foça’da sezonluk 3 aylık kiralamalar 25.000 TL’den başlamakta olup, Eskifoça’da 60.000 TL civarına kadar çıkmaktadır. Fethiye de ise Kuşadası'nda sezonluk dairelerin yazlık amaçlı kira fiyatları nispeten daha makul olup, 3 aylık sezonluk fiyatları 20.000 TL’den başlamaktadır. Genelde dubleks yazlıklarından oluşan Davutlar bölgesinde de dublekslerin 3 aylık sezonluk kiraları 30.000-60.000 TL civarındadır. Fethiye’de ise sezonluk dubleks kiralamalarında ise haftalık kiramalar ön planda olup, haftalık havuzlu villalarda kiralar 12.000-20.000 TL civarındadır. Çalış ve Akarca tarafında ise havuzlu site içerisinde 1+1 daireler ve küçük villalar haftalık 8.000- 14.000 TL civarında kiralanmaktadır" dedi.

EN AZ 1 HAFTALIK KİRALANIYOR

Filiz Akkaya kiralama süreleriyle ilgiliyse, "Denizden uzak bölgelerde genelde havuzlu ve büyük villalar tercih edilirken, deniz kıyısına yaklaştıkça, daha küçük ve havuzsuz villalar tercih ediliyor. Tatil beldesinde ki yapı stoğuna da bağlı olarak yazlık villaların kullanımı değişkenlik gösterebiliyor. Fethiye ve Antalya gibi yabancı turistin de yoğun geldiği bölgelerde minimum 1 haftalık villa kiralamaları göze çarparken, Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerinde ise kış aylarından yapılan rezervasyonlarla 3 aylık sezonluk kiralamalar daha yoğun görülmektedir" dedi.

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