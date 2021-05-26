Değerli metaller 2021 yılında ne kadar yükseldi?

Çok sayıda kişinin yatırım seçenekleri arasında ilk sırada altın geliyor. Bu nedenle vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerle gümüş de, en çok takip edilen emtialar arasında bulunuyor.

Ancak altın ve gümüş kadar ön planda olmasa da yatırımcıların paralarını değerlendirebileceği çok sayıda emtia bulunuyor. Bunların arasında platin, paladyum, alimünyum, bakır gibi emtialar öne çıkıyor.

2021 yılında bugüne kadar fiyatı en çok yükselen değerli metal bakır oldu. Bakır fiyatları yıbaşından bu yana yüzde 34 seviyesinde artarak hem altını hem de gümüşü geride bıraktı.

"EMTİA RALLİSİNİN BAŞROLÜ 'YENİ PETROL' OLARAK ANILAN BAKIRDA"

ALB Menkul Araştırma Müdürü Emre Çayırlı küresel emtia fiyatları, ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesi ve dolar endeksinde yaşanan değer kaybının da etkisiyle son bir yılı baz aldığımızda neredeyse iki katına çıktığını ifade etti.

2020’den beri ‘’süper döngü’’ içine giren değerli metallerdeki bu artışın temel sebebinin, yeşil enerjiye geçişte kullanım alanlarının her geçen gün artırılmasına karşı arz kısmının oldukça sınırlı kalması olduğunu söyleyen Çayırlı, "Emtia rallisinin başrolü olan ve artık ‘’yeni petrol’’ olarak anılan bakırın, özellikle yeşil enerjiye geçiş süreciyle birlikte elektrikli araçlardan güneş panellerine kadar geniş kullanım alanının olması sebebiyle, 2025 yılına kadar ton başına 20 bin dolarlara kadar ulaşabileceğinin düşünülmesine sebep oldu. Kullanım alanlarının artmasına ve temelinin sağlam olmasına karşın, ekonomilerin toparlanma sürecine girmesine rağmen hala bakır talebinin yeterli seviyede olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Önümüzdeki süreçte bakır talebinin, kullanım alanlarının artışına paralel olarak artacağını düşündüklerini söyleyen Çayırlı, "Sanayi sektöründe en az bakır kadar geniş bir kullanım alanı olan alüminyum ise istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Alüminyumda özellikle Çin tarafında yaşanan arz sıkıntıları ve bunun yanı sıra otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi de fiyatlar üzerinde oldukça etki yarattı. Alüminyum fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana %25 artış sağladı." açıklamasında bulundu.

Avrupa, Çin ve ABD’nin sıkı emisyon politikasına geçmesi sebebiyle platin ve paladyumda da artışın devam edeceğini söylemek mümkün olduğunu belirten Çayırlı, "Küreselde ham madde fiyatlarının artması, genel olarak metallerdeki üretim maliyetlerinin artmasına neden oldu. Metallerde tedarik, hammadde ve maliyet sorunlarından en az hasarı almak için yurtiçi üretimin artırılması konusunda ülkelerin hassasiyeti süreç için önem arz ediyor." dedi.

BİR YILLIK SÜREÇTE ARTIŞ YÜZDE 100'DEN FAZLA

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy emtia fiyatlarındaki yükselişlerin hem ticaret hem de varlık fiyatlamaları üzerinde Covid-19 salgını tetiklemesiyle geniş bir etki alanı yaratarak, küresel piyasalar üzerindeki etkilerine devam ettiğini belirtti.

Genel itibarıyla yılbaşından bugüne kadar olan dönemde Amerikan tipi ham petrol, brent petrol, alüminyum, bakır, demir cevherinin yüzde 30 üzerinde artış kaydettiğini belirten Özsoy, "1 yıllık süreç içerisindeki artışlar ise, bu oranların oldukça üzerinde yüzde 100’leri aşmış durumda." dedi.

ÇİN'DEN GELEN HABERLER ETKİLİ

Çelik üreticisi Arcelor Mittal'ın nisan ayında AB’deki rulo fiyatlarını dördüncü kez artırmasının piyasalarda önemli bir etki yaptığını söyleyen Özsoy, "Yeni sıcak saç teklifleri nisan sonunda 20 Euro/mt artışla 1.20 Euro/mt fabrika çıkış fiyat seviyesine yükseldi. Demir cevheri fiyatları ise, her hafta nerdeyse yeniden rekorlara imza atıyor. Uzun zamandan beri demir cevheri fiyat artışlarının arkasında Çin’den gelen yüklü talebin olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsoy açıklamalarına şöyle devam etti:

Kapanma ardından üretime hız verilmesi sonucunda iç piyasa ile yetinemeyen Çin’den gelen bu talep birkaç hafta yılbaşından bu yana olan yüzde 14’lük artışın yüzde 30 üzeri seviyelere çıkmasında rol oynadı.

Çin tarafından gelen bir yenilik de, Maliye Bakanlığı’nın 28 Nisan tarihinde yaptığı açıklama ile 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 146 çelik ürünü için ihracatta KDV iadesi uygulamasını iptal etmesi oldu. İptal edilmeden önce uygulanan bu teşvik yüzde 13 oranında idi. Bu durum da elbette küresel boyutta fiyat artışlarında ilave bir etki yaratacaktır.

Son gelişmelere baktığımızda Türkiye ve AB’ye Çin’den satışların gerçekleşmesinin arkasındaki faktör de Çin’den verilen tekliflerin diğer pazarlardaki soğuk saç fiyatlarına kıyasla daha cazip olmasından kaynaklandı. Artışlar yılın kalan kısmında da devam edecektir. Bunda da en önemli faktör yine Çin tarafından gelecek hem arz hem de talep yönlü haberler olacak diye düşünüyorum.

BAKIRDA BIDEN ETKİSİ

GCM Foreks Analisti Kaan Kutsar da bakır fiyatlarında yaşanan artışta ABD Başkanı Biden'ın etkili olduğunu söyledi. Biden'ın normalde verilen teşvik paketlerine ek olarak üretimi teşvik edili mali paketler de veridğini belirten Kutsar, "Üretimi destekleyici adımlar bakır fiyatlarını yukarı çekti. Emtialarda da genel bir yükseliş zaten vardı." dedi.

ALB Menkul Araştırma Müdürü Emre Çayırlı değerli metallerdeki fiyat gelişmelerini ise şöyle yorumladı:

ONS ALTIN

Ons altın, 2020’nin ağustos ayından gelen düşüş kanalını geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırdı. Daha kısa vadede yükseliş kanalı içerisinde hareket eden ve 1900 kritik seviyesini aşan fiyat fibo(61.8)’lik dilime denk gelen 1920 hedef fiyatına doğru ilerliyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1930/1950 sıralı dirençlerini takip edeceğiz. Olası satış baskısı durumunda 1875 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

GÜMÜŞ

Gümüş, yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. 28.25 seviyesini test eden fiyatta yükselişin devam etmesi durumunda 28.85 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda kısa vadeli yükseliş kanal desteğinin de denk düştüğü 27.15 seviyesi destek olarak izlenebilir.

BAKIR

Bakır fiyatı Mayıs ayında görülene zirveden sonra düşüş trendi etkisinde hareket ediyor. Kısa vadede düşen kanal görüntüsü oluşturan fiyat Fibo(23.6)’lık dilime denk gelen 4.55 seviyesini test ediyor. Seviyenin aşılması halinde düşen trendin geçtiği 4.66 seviyesini bir sonraki direnç olarak takip edeceğiz, kırılmasıyla yükseliş yeniden hız kazanabilir. Seviyenin aşılamaması halinde ise 4.44 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

PLATİNYUM

Platinyumda bir süredir 1130 / 1250 bandında yatay sıkışma izleniyor. Kırılacak yöne doğru hareketler hız kazanabilir. 1250 seviyesi üzerinde 1340 / 1470 direnç seviyeleri izlenebilir. 1130 seviyesi altında ise 1010 / 850 destek seviyeleri takip edilebilir.

PALADYUM

Paladyumda 3010 yeni zirve seviyesinin görülmesinin ardından satış baskısı yaşandı. 2730 desteği altında fiyatlamalar görülmesi durumunda uzun vadeli devam eden 2480 bölgesinden geçen yükseliş trendine doğru satışlar hız kazanabilir. 2730 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 3010 zirvesi izlenebilir.

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