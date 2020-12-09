Emtia yatırımcısı petrolle kazandı

Emtia piyasasında, yatırımcılara geçen ay en fazla Brent petrol kazandırırken, en çok kaybettiren doğal gaz oldu.



AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, ekimde emtia grubu araçlarından 14 tanesi kazandırırken, 4 tanesi kaybettirdi.



Kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 25,9 ile Brent petrol kazandırdı. ABD başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle tamamlanması sonrası seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler, Amerikan Petrol Enstitüsünün ham petrol stoklarındaki düşüş tahmininin stok fazlası endişelerini azaltması ve ABD'de talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 2017'den beri uyguladığı üretim kesintisinin devam edeceğine yönelik beklenti ile Saudi Aramco'nun petrol dağıtım istasyonuna düzenlenen saldırı Brent petrolün yükselmesine neden olan önemli faktörler arasında yer aldı.



Brent petrolün ardından kakao yüzde 18,8, kahve yüzde 18,1, kurşun yüzde 16,1, bakır yüzde 14,7, platin yüzde 14,1, soya fasulyesi yüzde 10,6, çinko yüzde 10,3, alüminyum yüzde 9,4, paladyum yüzde 7,2, nikel yüzde 7, mısır yüzde 6,9, pamuk yüzde 4,7, şeker yüzde 1 değer kazandı.



Emtia piyasasında yatırımcısına kasım ayında en fazla yüzde 16,9 ile doğal gaz kaybettirdi. Ekim ayında emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran doğal gaz olarak kayıtlara geçmişti.



Söz konusu dönemde, altın yüzde 5,5, gümüş yüzde 4,3, buğday yüzde 2,3 kaybettirdi.



Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle altının ons fiyatında kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktardı.



Bu yükselişlere karşın dolar endeksindeki yükseliş, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarının altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söyleyen analistler, Kovid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskıladığını vurguladı.



YILIN 11 AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN DOĞAL GAZ, EN ÇOK KAYBETTİREN BRENT PETROL OLDU



Emtia piyasasında ocak-kasım döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 31,7 ile doğalgaz oldu. Doğalgazın ardından gümüş yüzde 26,6, bakır yüzde 24,8, paladyum yüzde 22,5, soya fasulyesi yüzde 22,3, çinko yüzde 21,8, altın ve nikel yüzde 17, alüminyum yüzde 12,1, mısır yüzde 9,9, şeker yüzde 8,1, kurşun ve kakao yüzde 7,8, buğday yüzde 4,7, pamuk yüzde 4,5, platin yüzde 0,2 kazandırırken, kahve yüzde 4,9, Brent petrol yüzde 28,5 kaybettirdi.