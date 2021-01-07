Emtia yatırımcısı gümüşle kazandı

2020’de altın yüzde 25.2, mısır yüzde 24.8, çinko yüzde 19.7, nikel yüzde 19.3, doğalgaz yüzde 15.4, buğday yüzde 14.6, şeker yüzde 13.9, pamuk yüzde 12.9, platin yüzde 11.5, alüminyum yüzde 11.1, kurşun yüzde 2.8 ve kakao yüzde 2.5 değer kazandı. Geçen yıl Brent petrol yüzde 22.8 ve kahve de yüzde 1.1 değer kaybetti.

YENİLENEBİLİR ETKİSİ

Analistler, 2020 yılında gümüşün ‘güvenli liman’ olarak görülmesi ve arzında gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu belirterek, ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden’ın ‘yenilenebilir enerji2 vurgusunun gümüş fiyatlarına pozitif yansıdığını söyledi.

Gümüşün güneş panelleri üretiminde kullanıldığını aktaran analistler, daha fazla güneş paneli talebinin daha fazla gümüş talebini de beraberinde getirebileceğini, bunun da gümüş fiyatlarını yukarı çekeceğini kaydetti. Analistler, Çin kaynaklı görülen alımlar ve Güney Amerika’daki kuraklık nedeniyle üretimde beklenen düşüşlerin yıl genelinde soya fasulyesi fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini ifade ederek, olumlu piyasa koşullarıyla birlikte yenilenebilir enerji konusunda bakıra olan talebin artacağı yönünde beklentiler oluştuğunu anlattı.