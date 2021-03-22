Emtia piyasasındaki dalgalı seyir geçen hafta da devam etti

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde devam eden yükseliş geçen hafta küresel piyasaları olumsuz etkilerken, emtia piyasalarında da satış baskısı görüldü. Yükselişini üst üste 8'inci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar çıkmasının ardından bu seviyeden hafif geri çekilse de haftayı yaklaşık 6 baz puan yükselişle yüzde 1,73'ten tamamladı.

Avrupa'daki aşı krizi ve ekonomideki kısıtlamaların devam edeceğine dair endişeler, artan stoklar ve dolara olan talebin artması emtia piyasasını geçen hafta etkileyen faktörler arasında yer aldı. Enflasyonist endişelerin yükselişinde başrol oynayan petrol fiyatları, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) petrol stoklarının güçlü arttığına ilişkin raporuyla sert düştü. Brent petrolün varil fiyatı, haftalık bazda yüzde 6,2 gerileyerek 64,5 dolara inerek son 20 haftanın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi.



TARIM EMTİALARINDAKİ DÜŞÜŞE KARŞIN MISIR FİYATLARI YÜKSELDİ

Tarım emtialarında da geçen hafta satış baskısı görüldü. Pamuk, kahve ve kakaoda yüzde 3'ün üzerinde, şekerde yüzde 2'yi aşkın, buğdayda ise yüzde 2'ye yakın düşüş kaydedildi. Avrupa'daki aşı krizi, ekonomilerdeki kısıtlamaların devam edeceği beklentisi ile artan talep endişeleri tarım emtialarını olumsuz etkiledi. Analistler, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ile arza yönelik artan endişelerin özellikle şeker fiyatlarında değer kaybına neden olduğunu söyledi.

Tarım emtialarındaki düşüşe karşın mısır fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. Analistler, Çin'in ABD'den mısır ithalatına devam ettiğine yönelik verilerin fiyatlarda yükselişe neden olduğunu ifade etti.



PALADYUMUN FİYATI GEÇEN HAFTA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE ARTTI

Emtia piyasasında geçen hafta görülen satış baskısına karşın paladyum fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. Paladyum fiyatları, geçen hafta yüzde 10'un üzerinde artış kaydetti. Analistler, paladyumda üretimin düşebileceğine yönelik öngörülerin fiyatlarda yükselişe neden olduğunu belirterek, Rus Norilsk Nickel şirketinin 2021'de metal üretim hacmini düşürebileceğine yönelik haberlerin paladyum fiyatlarını yükselttiğini aktardı.



"AVRUPA'DA ARTAN AŞI ENDİŞELERİ, KÜRESEL OLARAK PİYASALARA OLUMSUZ YANSIYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvede net uzun pozisyonların azaldığını ifade ederek, Avrupa'da artan virüs ve aşı endişelerinin de kahve talebine olumsuz yansıdığını söyledi.

Pamuk fiyatlarındaki düşüşlerde ekonomik aktivitelere yönelik endişelerin etkili olduğunu aktaran Ergezen, Avrupa'da artan aşı endişelerinin küresel olarak piyasalara olumsuz yansıdığını kaydetti. Ergezen, Avrupa'da artan virüs ve aşı endişelerinin şeker talebine de olumsuz yansıdığını ifade ederek, dünyanın en büyük ikinci şeker üreticisi Hindistan'da, ihracatın beklentilerin altında gerçekleşmesinin yakından takip edildiğini bildirdi. Ergezen, "Brezilya, dünyanın en büyük şeker üreticisi. Bu nedenle yatırımcıların özellikle dolar/Brezilya reali paritesini yakından takip etmesinde fayda var." dedi.

Tahvil faiz getirileri ve dolar endeksindeki yükselişlerin buğday işlemlerinde de hissedildiğini aktaran Ergezen, üretim tahminlerindeki yükselişin de satış baskısının artmasına yol açtığını söyledi.

Mısır piyasasında Çin etkisinin devam ettiğini belirten Ergezen, Çin'in alımlara öncülük ettiğini, ABD'nin mısır ihracatının azalmasına karşın Çin'in hala listede ilk 3 arasında yer aldığını bildirdi.

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