Emtia piyasalarında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi

Geçen hafta başında emtia piyasasında olumlu bir seyir izlenmesine karşın özellikle cuma günü görülen düşüşler pozitif havayı sildi. Küresel piyasalardaki panik havası ve dolardaki yükseliş, emtia fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden oldu. Analistler, tahvil faizlerindeki yükselişlerin küresel piyasalarda satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi. Yükselişte, petrol ve bakır başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın oluşturduğu enflasyon endişesinin başrolü oynadığını belirten analistler, piyasalardaki bu panik havasıyla birlikte emtia piyasasında işlem gören birçok üründe düşüşler görüldüğünü kaydetti.

Üretim tahminlerinin artış göstermesi, emtia para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi de emtia fiyatlarındaki azalışta öne çıkan nedenler arasında yer aldı. Bakır, geçen hafta, 4,34 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Salgın sonrası küresel ekonomide "tarihi bakır açığı" olacağı beklentisi, bakırda fiyatın artmasına neden olurken, bu artışta üreticilerin salgın sonrası artacak talebe yetişemeyecekleri beklentisi de etkisini gösterdi. Enerji ve inşaat sektörlerinde artan bakır talebi de arz üzerinde baskın bir etki oluşturdu.



BRENT PETROL, 66 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta 66 doların üzerini gördü. Söz konusu yükselişte, dondurucu soğukların ham petrol arzını sekteye uğratması, ABD'nin Teksas eyaletinde tam kapasite üretime geçişin zaman alması ve üretimdeki düşüş beklentisi etkili oldu. Donmuş borular ve elektrik kesintilerinin toparlanmayı yavaşlatması nedeniyle ABD'de üretimin eski seviyesine dönmesinin birkaç haftayı alması bekleniyor. Aşılama çalışmalarındaki gelişmeler, Kovid-19 salgını nedeniyle düşük seyreden petrol talebine ilişkin toparlanma umutlarını artırıyor. Analistler, uzun vadede ABD'deki üretimin salgın öncesi seviyenin altında kalmasının beklendiğini, bu durumun küresel piyasalarda talep ve arzın dengeleneceği algısını güçlendirdiğini belirtiyor.

Emtia piyasasında geçen hafta kazancıyla dikkati çeken başka bir ürün de soya fasulyesi oldu. Soya fasulyesi, 14,4575 dolarla Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brezilya'daki soya fasulyesi üreticilerinin hasada geç kalması ve teslimata ilişkin endişeler ürünün fiyatındaki yükselişi tetikledi. Şeker geçen hafta 0,1752 dolarla Mart 2017'den, pamuk 0,9560 dolarla Haziran 2018'den ve nikel 9,0082 dolarla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesine karşın şeker yüzde 2,6, pamuk yüzde 0,9 ve nikel yüzde 1,6 değer kaybıyla haftayı kapattı. Altın fiyatlarındaki düşüşler geçen hafta da devam etti. Altının onsu, geçen hafta 1717,36 dolarla Haziran 2020'den itibaren en düşük seviyeye geriledi.



GEÇEN HAFTA EN FAZLA KAKAO KAZANDIRDI

Emtia piyasasında, geçen hafta yatırımcısına en fazla kazandıran kakao oldu. Kakao, haftayı yüzde 6,6 artışla 2.614,00 dolardan tamamladı. Aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve Çin tarafında kakao talebinin artması fiyatların yükselmesini sağladı.

Kahve de geçen hafta kakaoya yakın bir performans sergiledi. Kahve, haftayı yüzde 6,5 yükselişle 1,3750 dolardan tamamladı. Aşı çalışmalarının ilerlemesiyle beraber ekonomilerin açılacağı beklentisi, kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu. Analistler, salgın sonrası olumlu etkilenecek emtialardan birinin de kahve olabileceğini, özellikle kahve zincirleri ve turizm sektörünün açılmasının kahve talebine olumlu yansıyabileceğini ifade etti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvenin bir önceki hafta gibi geçen haftayı da oldukça olumlu geçirdiğini söyledi. Özellikle ekonomik kısıtlamaların azaltılacağı beklentisinin kahve fiyatlarının olumlu seyrinde etkili olduğunu ifade eden Ergezen, bu etkinin bu hafta devam etmesi beklense de dolar/Brezilya reali paritesinin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını aktardı. Ergezen, dolar endeksinin değer kazanmaya devam etmesinin kahve fiyatları üzerinde satış baskısı kurabileceğini kaydetti.



"PAMUK FİYATLARINDA SATIŞ BASKISININ BU HAFTA DEVAM ETMESİ BEKLENEBİLİR"

Ergezen, geçen hafta dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerindeki artışın pamuk fiyatlarına olumsuz yansıdığını, bunun en önemli nedeninin özellikle ekonomilere yönelik artan endişeler olduğunu belirterek, "Pamuk da ekonomik aktivitelere en duyarlı emtialardan olduğu için olumsuz etkilendi. Bu hafta yine dolar endeksi ve tahvil faiz getirileri pamuk piyasası üzerinde etkili olacaktır. Satış baskısının bu hafta da devam etmesi beklenebilir." dedi.

Şeker fiyatlarının üretim fazlası tahminleri nedeniyle sert düşüş gösterdiğini kaydeden Ergezen, ekonomik aktivitelerin dolar endeksi ve tahvil faiz getirileri nedeniyle baskı altına girmesinin sert satışların etkisini artırdığını, bu hafta bir miktar tepki alımları gelebileceğini söyledi. Ergezen, özellikle dolar endeksinde geri çekilme olması durumunda fiyatlarda toparlanmalar görülebileceğini ifade etti.