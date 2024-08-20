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Emtia fiyatlarında sert yükseliş

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#Emtia Fiyatları#ABD#Çin
Emtia fiyatlarında sert yükseliş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Emtia piyasasında geçen hafta ABD’de açıklanan verilerin resesyon endişelerinin azaldığına ve fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesiyle değerli ve baz metaller sert yükselirken, Çin ekonomisine dair endişeler ve üretimin artacağına yönelik öngörülerle diğer gruplarda düşüşler görüldü.

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Buna göre, geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 4.1, nikelde yüzde 1.9, kurşunda yüzde 0.3, çinkoda yüzde 1.2 ve alüminyumda yüzde 2.9 arttı. Bakır fiyatları ayrıca Çin’in en büyük bakır üreticilerinden Shandong tesisini kapattığına dair haberlerden de destek buldu. Soya fasulyesinin kile başına fiyatı ise 9.5 dolarla Eylül 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Geçen hafta ons bazında altın 3.2, gümüş yüzde 5.7, platin yüzde 3,3, paladyum yüzde 4.8 değer kazandı.

ALTINDA REKOR

Altının ons fiyatı 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gördü. Fed’in faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesi, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar altının ons fiyatını destekledi. AA

 

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#Emtia Fiyatları#ABD#Çin

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