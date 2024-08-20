Emtia fiyatlarında sert yükseliş

Haberin Devamı

Buna göre, geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 4.1, nikelde yüzde 1.9, kurşunda yüzde 0.3, çinkoda yüzde 1.2 ve alüminyumda yüzde 2.9 arttı. Bakır fiyatları ayrıca Çin’in en büyük bakır üreticilerinden Shandong tesisini kapattığına dair haberlerden de destek buldu. Soya fasulyesinin kile başına fiyatı ise 9.5 dolarla Eylül 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Geçen hafta ons bazında altın 3.2, gümüş yüzde 5.7, platin yüzde 3,3, paladyum yüzde 4.8 değer kazandı.

ALTINDA REKOR

Altının ons fiyatı 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gördü. Fed’in faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesi, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar altının ons fiyatını destekledi. ◊ AA