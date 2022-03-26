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Emsal karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşe gitmedi kovuldu, sonra...

#Tazminat#İş Mahkemesi#Emsal Karar
Emsal karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşe gitmedi kovuldu, sonra...

Hasta köpeğini veteriner hekime götürmek için işe gitmeyen genç kadın, mazeretsiz devamsızlık sebebiyle tazminatsız kovuldu. Mahkeme, çalışanın köpeğinin rahatsızlığı nedeni ile işe gelemediğine, bunun iş ortamında da bilindiğine, sebepsiz devamsızlığının söz konusu olmadığına dikkat çekerek yapılan feshin haklı nedene dayanmadığına hükmetti.

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Hayvan severleri yakından ilgilendiren karar Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Yıllardır evinde beslediği köpeği rahatsızlanan genç kadın, hayvan hastanesine giderek köpeğinin tedavisini yaptırdı. İddiaya göre, köpeğinin rahatsızlığını mesai arkadaşlarına ve amirlerine bildiren genç kadın, 3 gün süren tedavi sürecinde işe gitmeyince patron tarafından kapı önüne konuldu.

Hayatının şokunu yaşayan kadın, işe iade davası için İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, olayda rahatsızlanan bir köpek olduğuna dikkat çekerek, feshin ağır bir karar olduğuna hükmetti. Davalı patron kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

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Kararda şöyle denildi: "Davacı işçinin, 3 gün boyunca hayvan hastanesine gittiği hastane kayıtlarından anlaşılmaktadır. Tanıkların da anlatımlarında davacının köpeğinin rahatsızlığı nedeniyle tedavi amaçlı hastaneye gittiği ve açık ofis ortamında bunun bilindiği beyan edilmiştir. Bu durumda, tüm dosya içeriğiyle davacının devamsızlık yaptığı belirtilen 3 gün boyunca köpeğinin rahatsızlığı sebebiyle işe gelmediği ortaya çıkmıştır. Bu durumun iş ortamında da bilindiği, sebepsiz devamsızlığın söz konusu olmadığı, yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır. Davacının gelmediği günler için mazeretini işverene bildirmediği düşünülse de davacıya uyarı verilmesi mümkünken en ağır ceza olan iş akdinin feshedilmesinin feshin son çare olması ilkesine de uygun olmadığı, mahkemenin bu yöndeki tespit ve değerlendirmelerinin dosya içeriğine uygun olduğu, davalı vekilinin itirazının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Mahkeme kararının onanmasına, işçinin işe iadesine hükmedilmiştir."

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#Tazminat#İş Mahkemesi#Emsal Karar

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