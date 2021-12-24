Emlakta küresel işbirliği

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1908’de kurulan Ulusal Emlakçılar Birliği, konut ve ticari gayrimenkul sektörlerinin tüm yönleriyle ilgili olan 1.5 milyondan fazla üyeye sahip. İmza töreninde konuşan 2022 NAR Başkanı Leslie Rouda Smith “TÜGEM Türkiye’de meslek standartlarını yükseltmek için mücadele eden, üyelerine en geniş eğitim programlarını sunarak fark oluşturan bir dernek. TÜGEM bu imza töreni ile Global Realtor ailemize katılmış oldu.

Ekiplerimize bu işbirliği için teşekkür ediyoruz” dedi. TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan da “NAR’ı uzun zamandır ilgi ile takip ediyor ve örnek alıyoruz. Bu anlaşma ile birlikte NAR ve TÜGEM işbirliği çerçevesinde ortak çalışmalar yaparak sektörümüze ve meslektaşlarımıza daha fazla katkı sunmayı arzu ediyoruz. Bu yüzden bu iş birliğimizi çok önemsiyoruz.

Bizler de eğitim, etik ve mesleki gelişim ile yurtdışındaki know-howı ülkemize aktaracağız” diye konuştu. İmza töreninde NAR geçmiş dönem Türkiye Elçisi Emel Onur, NAR Global Koordinatörü Alina Aeby, NAR Global Strateji Direktörü Alejandro Escudero ve diğer NAR yetkilileri, TÜGEM Dış İlişkiler Komite Başkanı Mustafa Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri ve TÜGEM gönüllüleri de katıldı.