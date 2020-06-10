Emlakçılarda büyük yoğunluk: Telefonum gece gündüz susmuyor

Kamu bankalarının başlatmış olduğu tüm kredi çeşitlerine yoğun ilgi var. Uygun faiz koşulları ve 12 ay geri ödemesiz ev sahibi olmak isteyenler ise emlakçıların yolunu tuttu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar diğer iller için ise 500 bin liraya kadar konut kredisi veriyor. Bununla birlikte aynı şartlarda kamunun iki katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da müşterilerine finansman sağlıyor.

Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında faiz oranı yüzde 0.64 oldu. İkinci el konut satışlarında ise yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile faiz oranı yüzde 0.74 oldu.

‘ÇOK YOĞUN TALEP VAR’

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde emlak ofisi bulunan Zümrüt Keçici “Çok yoğun taleplerle karşı karşıyayız. Gün içinde 15’e yakın ev gösteriyorum. Gelenlerin yarısı yatırım için yarısı da oturmak için ev sahibi olmak istiyor. Genel açıdan bakıldığında 1+1 konutlara büyük ilgi var. 1+1 konut almak isteyenler yatırım için alıyor. 1+1 konutlar Esenyurt, Beylikdüzü bölgesinde oluyor ve fiyatları yaklaşık 200 bin lira civarında. 2+1 - 3+1 evleri almak isteyenler genelde oturmak için tercih ediyor. Fiyatları da 450 bin lira civarında oluyor” dedi.

‘TELEFONUM GECE GÜNDÜZ SUSMUYOR’

Ev almak isteyenlerin arayışlarını hızlandırdığına değinen emlak uzmanı Keçici “Ev almak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Telefonlarımız gece-gündüz durmadan çalıyor. Ev almak isteyen tüm vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

PEŞİNATI MİNİMUMDA TUTMAK İSTİYORLAR

12 ay geri ödeme olmaması, 180 aya kadar vadeli konut kredisi imkanının bulunmasından dolayı Keçici “Gelen müşterilerin büyük çoğunluğu peşinatı az tutmak istiyorlar. Vadenin uzun, faizin düşük ve geri ödemesiz 12 aylık sürenin bulunması ev sahibi olmak isteyenleri mutlu ediyor. Uygun şartlarda kira öder gibi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.

İŞLEM SÜRESİ 10-12 GÜN SÜRÜYOR

Kamu bankalarına on binlerce konut kredisi talebi geldiğini belirten Keçici eksperlerin taleplere yetişmekte zorlandığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:



“Eksperlerle konuştuğumuzda çok büyük talep olduğunu, boş zamanlarının neredeyse kalmadığını söylüyorlar. Eksperler, sistemlerine gece bile ev bakmak için taleplerin geldiğini söylüyor. Eksperler koronavirüs nedeniyle evlere girmiyor, binalara dışarıdan bakıp raporlarını oluşturuyorlar. Yoğun talep nedeniyle eksperler raporlarını tamamlasa da krediye onay 10-12 günde çıkıyor” dedi.

‘BAŞVURULARIN ÇOĞU SONUÇLANMIYOR’

İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizameddin Aşa “Vatandaşlar gelirlerine göre evlere bakmıyor. Kampanya çıktığı için bankalara gidip başvuruda bulunuyorlar. Asgari ücreti beyan edip maaşı kadar ödemesi olan evleri almak istiyorlar. Bu nedenle çoğu kredi başvurusu sonuçlanmayabiliyor” açıklamasını yaptı.

Aşa “Kampanyada bilinmesi gereken en önemli konulardan biri de 2018 yılı ve öncesinde olan konutlara kredi veriliyor. 2019-2020 yılında satış işlemi gören konutlara kredi çıkmıyor” dedi.

‘ÖZEL BANKALAR DA FAİZ İNDİRİYOR’

Kamu bankalarının avantajlı kampanyasının ardından özel bankaların da indirime gittiğini belirten Aşa sözlerine şöyle devam etti:



“Kamu bankalarının faiz indirimi adımlarının ardından özel bankalar da konut kredilerinde faiz indirime gittiğini görüyoruz. Bazı katılım bankaları yüzde 0.76 oranına kadar faizi indirmiş durumda.”



‘FIRSATÇILARI ŞİKAYET EDİN, EVLERİNE KREDİ ÇIKMAZ’

Sıfır konutta da ikinci el konutta da ispat edilecek durum varsa ve fiyatlar artırıldıysa bunun ihbar edilmesi gerektiğini söyleyen Aşa “Kredi kampanyasının ardından fiyatları yukarı çekenler, Tüketici Hakem Heyetleri'ne, Alo 175’e ve kamu bankalarına bildirilirse bu evlere kredi çıkmıyor. Bunu yaparken tabi ki elinizde kanıt olması gerekiyor. Eğer eski fiyatla yeni fiyat arasında artış varsa bu konuda vatandaşlar başvuru yapabilir” dedi.