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Zeki Zeray yeni projenin lansmanında konuştu

#Zeray İnşaat#Proje#Emlak
Zeki Zeray yeni projenin lansmanında konuştu

Zeray İnşaat, Marmara Denizi’nin kıyısında yeni projesini hayata geçiriyor.

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Proje lansman toplantısında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, mimari tasarımını FE Mimarlık’ın  üstlendiği,   Zeray Esil Kartepe’nin, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulduğunu belirterek, ‘’Toplam 16 bloktaki proje, bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor‘’ dedi.

Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç ise üretim ve büyüme hedefi olarak 2025 yılına kadar maddi değeri yıllık ortalama 1 milyar 500 milyon TL ve beş yılın sonunda ise toplam ciro en az 8 milyar TL olacak şekilde üretim hedeflediklerini bildirdi.

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#Zeray İnşaat#Proje#Emlak

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