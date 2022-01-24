Zeki Zeray yeni projenin lansmanında konuştu

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Proje lansman toplantısında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, mimari tasarımını FE Mimarlık’ın üstlendiği, Zeray Esil Kartepe’nin, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulduğunu belirterek, ‘’Toplam 16 bloktaki proje, bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor‘’ dedi.

Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç ise üretim ve büyüme hedefi olarak 2025 yılına kadar maddi değeri yıllık ortalama 1 milyar 500 milyon TL ve beş yılın sonunda ise toplam ciro en az 8 milyar TL olacak şekilde üretim hedeflediklerini bildirdi.