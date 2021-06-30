Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Türkiye’de 350 bin kişinin dahil olduğu ‘Tasarruf Finansman Modeli’ şirketleri için BDDK başvurularının detayları temmuz ayı içerisinde netleşecek. 29 yıllık geçmişiyle sektörün öncü şirketlerinden FuzulEv’in yeni döneme 2 yıl önceden hazır olduğunu hatırlatan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Kurum olarak zaten hem şeffaflığımız hem de sermaye yeterliliğimiz ile sektöre örnek oluyorduk. 25 Mart’ta yaptığımız başvurunun da temmuzda netliğe kavuşması ile birlikte hem süreç artık devlet kontrolünde olacak hem de yatırımcılar kendini daha güvende hissedecek.” dedi.

Sektördeki payı katlanarak artacak

Yüksek kredi faizi ve maliyetine katlanmak istemeyen ya da bütçesine göre ev ve otomobil olmak isteyen 350 bin kişinin sisteme dahil olduğunu hatırlatan Akbal, “Tasarruf Finansman Modeli, faizsiz, peşinatsız ve kredisiz olarak ev sahibi olmak isteyen tüm kesimlere hitap ediyor. Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe bu model ile konut sahibi olanların payı yüzde 15. Fakat yeni düzenlemeler ve BDDK sürecinin tamamlanmış olması ile birlikte Pazar payının çok hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Kısa sürede yüzde 30’lara çıkması çok uzak bir hedef değil” diye konuştu.

Mevcut düzenlemelerin oluşması için sektör adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeleri 2 yıldır Eyüp Akbal yürütüyordu. Süreç başladıktan sonra da ilk başvuran şirketler arasında yer alan FuzulEv’in Yönetim Kurulu Başkanı Akbal sermaye yeterliliği ve daha şeffaf süreçler gibi yeni zorunlulukların, sektörü daha güvenli şekilde büyüteceği kanaatinde.

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