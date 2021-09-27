Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ve Şehir Konakları ile Öncülerden Biri Olmaya Devam Ediyor

Kasım 2018’de anahtar teslimleri gerçekleştirilen Sur Yapı Lavender gittikçe yükselen ve insanları doğadan uzaklaştıran ev konseptinin oldukça dışına çıkmıştır. 7 gün 24 saat doğayla iç içe olmanız için tasarlanmış mimari yapısı gereği hayatınızın her gününe huzur katar. Yeşilin ve mavinin iç içe olduğu projede 9 konut bloğu ana bahçenin çevresinde konumlanmıştır. Sur Yapı’daki diğer 5 blok ise projenin giriş cephesini oluşturmaktadır. Doğanın verdiği huzur ve mis gibi lavanta kokuları eşliğinde az katlı ve birbirinden farklı yüksekliklerde, göz yormayan bina tasarımlarıyla Sur Yapı Lavender eşsiz bir yaşam alanı vadediyor.
Sur Yapı Şehir Konakları’nda Benzersiz Bir Deneyim Yaşayabilirsiniz
2019 yılında teslimi gerçekleştirilen Sur Yapı Şehir Konakları, bölge tasarımı ve yaşam alanlarının düzeniyle benzersiz bir deneyim sunmayı planlamaktadır. Şehir Konakları’nın iç kısımları tümüyle yaşayanlar için tasarlanmış sosyal tesislerden oluşmaktayken, dış kısımlar işlek bir cadde gibi tasarlanmış ve bölgeye değer katan dükkanlar ve ofislerle dolacak şekilde düşünülmüştür. Projenin detaylı bilgilerini “sehirkonaklari.com.tr” adresini ziyaret ederek görebilirsiniz. İsterseniz “444 5 787” nolu telefonu hemen arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.
Sur Yapı Güvencesi ve Tapu Teslimi İle Antalya’da Devremülkler Sizleri Bekliyor
Antalya’da 4 mevsim tatili yaşayacağınız Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesi sizleri bekliyor. Sur Yapı güvencesi ve tapu teslimi sayesinde paranız güvende. Ön satış avantajlarından yararlanmak için “suryapi.com.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.