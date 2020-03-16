Şubat'ta 118 bin 753 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 oranında artarak 118 753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 662 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13_326 konut satışı ve %11,2 pay ile Ankara, 7 669 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 ŞUBAT AYINDA 43 733 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %391,9 oranında artış göstererek 43 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 281 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 75 020 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları 2020 Şubat ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 75 020 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 381 konut satışı ve %19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %63,5 oldu. Ankara 7 399 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 541 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.



KONUT SATIŞLARINDA 37 303 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 artarak 37 303 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 326 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 305 konut satışı ile Ankara ve 2 370 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 81 BİN 450 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %77,8 artış göstererek 81 450 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 336 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %67,7 oldu. Ankara 10 021 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5_299 konut satışı ile İzmir izledi.



KONUT SATIŞLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %53,5 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde 232 368 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 oranında artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışı %457,3 oranında artarak 85 970, diğer satış türlerinde ise %7,7 oranında artarak 146 398 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %15,1 oranında artarak 73 343 oldu. İkinci el konut satışları da %81,3 oranında artarak 159 025 olarak gerçekleşti.



YABANCILARA 2020 YILI ŞUBAT AYINDA 4 005 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 4 005 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı 1 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.



Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 artarak 7 912 oldu.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI



Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.













