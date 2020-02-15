MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Emlak HaberleriSivas’ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı
GeriEmlak Sivas’ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Emlak
Haber Giriş: 15.02.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Sivas’ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas’ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2020 yılının Ocak ayında satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,13 oranında artarak 642’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un ilk ayında 422 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı döneminde 642 konut satıldı. Satılan konutların 249’unu ipotekli satışlar, 393’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu. Konut satışında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 52,13 oranında artış kaydedildi.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta yeni yılın ilk ayında satılan 642 konutun 250’sini ilk satış, 392’sini ise ikinci el satış oluşturdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle