Sait Aytaç: Her ay ekonomiye yaklaşık 500 milyon TL likidite sağlıyoruz

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Her ay ekonomiye yaklaşık 500 milyon TL likidite sağladıklarını söyleyen Sait Aytaç, “Ülkenin ekonomik büyümesine destek oluyoruz. Piyasada yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeyen iş modelimiz sayesinde istikrarlı büyümesini sürdüren sektörümüz, gelecek dönemde de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir” dedi.

Aytaç sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılında yükseliş grafiğimizi sürdürerek ev ve araç teslimatı yaptığımız aile sayısını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artırmayı başardık. Gerçekleştirdiğimiz bu 200 bininci teslimat ise 122 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla birlikte bize duyulan güvenin önemli bir göstergesi.”