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Emlak
Haber Giriş: 10.05.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Peker GYO’dan yeni yatırım hamlesi

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Peker GYO’dan yeni yatırım hamlesi

Çıkarılmış sermayesini 253 milyon TL’den 1 milyar 265 milyon TL’ye yükseltmek için SPK’dan onay alan Peker GYO, bedelli sermaye artırımından sağlanacak olan kaynağın tamamına yakınını yurtiçi ve yurtdışında toplam 8 adet yeni yatırımın finansmanında kullanacak.

Sermaye artış süreci ve yeni yatırımlarla ilgili konuşan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bu topraklardan aldığımız güçle, bir Türk şirketi olarak, döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.

Peker GYO’dan yeni yatırım hamlesi

Bir yandan Avrupa’daki büyümemiz devam ediyor. Diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz” dedi.

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