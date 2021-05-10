Peker GYO’dan yeni yatırım hamlesi

Sermaye artış süreci ve yeni yatırımlarla ilgili konuşan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bu topraklardan aldığımız güçle, bir Türk şirketi olarak, döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.

Bir yandan Avrupa’daki büyümemiz devam ediyor. Diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz” dedi.

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